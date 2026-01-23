2026/01/23 Rti精選新聞

谷立言指「自由不是免費」、總統府籲立院速審國防特別條例

美國在台協會(AIT)處長谷立言22日表示，「自由不是免費」，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助，並表達支持新台幣1.25兆軍購特別預算；總統府指出，期盼立法院能儘速審查國防特別條例，讓國家前進不要內耗。

總統：落實減碳七大任務 推動淨零轉型系統性翻轉

賴清德總統22日主持「國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議」，他在會中裁示，為確保台灣推動淨零轉型的成果邁向「系統性翻轉」，將請行政團隊落實七大重點任務，讓轉型路徑更清晰、順暢。

籲地方勿「煙火式」減碳 彭啓明：減碳成效列經費核配依據

環境部長彭啓明22日晚間在「國家氣候變遷對策委員會」會後記者會上表示，環境部預計3月邀集地方政府開會，研提地方的減碳行動方案，並要求地方確實執行並編列預算，未來中央經費補助也將視地方的減碳成效做為核配依據。

海軍證實：濱指部7/1正式成立 防警群暫不復編「77旅」

國軍規劃今年成立「濱海作戰指揮部」，對此海軍22日說明，濱指部將於7月1日正式成立，目前正進行接裝、駐地規劃等工作。

中國公布新版赴台旅遊合約範本 觀光署籲小兩會協商

中國文旅部公布「大陸居民赴台灣地區旅遊合同(示範文本)」，對陸客來台消費等面向做出規範。交通部觀光署22日回應表示，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應儘速回覆，透過小兩會(台旅會、海旅會)協商觀光議題。

台灣革命共產黨宣布成立 內政部：不符政黨法規定

革命共產國際(RCI)在台成員宣告「台灣革命共產黨」成立。內政部表示，未接獲召開成立大會的通知，也沒有派員列席，因此所宣稱成立政黨不符政黨法規定，如果提出申請，應不予備案。

去年失業率3.35%寫25年新低 勞參率創36年來最高

主計總處22日公布去年12月失業率為3.30%，連續4個月下滑；全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，創下民國90年(2001年)、約25年來新低。

台股科技股頻創高仍能投資？ 外銀續鼓勵客戶布局

台北股市科技股近期持續強勁，距離32000點只剩百餘點。外資銀行認為，台股科技股在評價面相對美國等成熟市場便宜，因此持續鼓勵客戶布局亞洲科技股，特別看好台灣整體科技股表現。

詹能傑殉職 消防署長：中央與地方啟動災調會 申請入忠烈祠

基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，消防署長蕭煥章22日表示，政府相當重視消防車輛、裝備、器材及相關訓練，面對這次殉職案件，必須釐清事實真相跟癥結點，並將為詹能傑積極辦理入祀忠烈祠的申請手續。

醫師憂流感K分支降低疫苗效果 疾管署：仍具保護力

有感染科醫師示警，A型流感新變異「K分支」具免疫逃脫，可能導致疫苗效果下降。疾管署22日表示，國際真實世界研究以及國內本季流感疫苗開打後疫情下降，都證實疫苗仍具保護力。

與川普會面談妥烏克蘭安保後、澤倫斯基達沃斯演說痛批歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表演說，嚴厲批評歐盟缺乏「政治決心」對抗俄羅斯總統普丁。演說的幾分鐘前，他剛結束與美國總統川普的會面。

川普談格陵蘭協議：美不需支付費用、協商全面進入權

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權並宣布，已和北約建立有關格陵蘭的未來協議架構。他22日接受美媒訪問表示，在這項協議下，美國不需支付任何費用，且將能取得「全面進入權」；目前細節仍在談判中。

非洲之角局勢升溫 沙烏地埃及索馬利亞組軍事聯盟

沙烏地阿拉伯將首次與埃及、索馬利亞合組一個軍事聯盟。據知情人士表示，此舉是為遏制阿聯在非洲東北部地區的勢力，以及回應以色列日前承認索馬利蘭的決定。此三國新軍事聯盟未來將對非洲之角地區產生廣泛影響力。

罪人風光獲奧斯卡16項提名 李奧納多與甜茶再戰影帝

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單22日揭曉，超自然動作恐怖片「罪人」(Sinners)獲16項提名破紀錄，李奧納多狄卡皮歐將與「甜茶」提摩西夏勒梅再戰影帝，流行樂天后亞莉安娜爆冷成遺珠。

專題報導：從桃機第三跑道 看見台灣與世界局勢的緊密變化

交通部長陳世凱21日率領媒體開箱桃園國際機場第三跑道臨時過夜機坪後，第三跑道的最新施工進度、亮點與挑戰也跟著曝光，尤其從國門第一線工作人員的觀察中，更看到台灣與世界局勢的緊密變化。