2026/01/27 Rti精選新聞

民眾黨自提軍購特別條例、國防部：不完整且欠缺專業

民眾黨立院黨團自提軍購特別條例草案，國防部26日表示，民眾黨團所提「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項目與數量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

海鯤號今第六次海測 台船：順利完成聲吶等測試

台船公司承造「海鯤軍艦」，並於26日執行「淺水潛航前置海上測試」。台船説明，主要測試項目包括聲納功能、推進系統及水下計程儀等皆順利完成，而其測試結果也將納入「潛航安全評估」參據。

政院前官員、台商涉共諜案遭起訴 高院裁定續羈押禁見

台商鄭明嘉及退休行政院官員胡鵬年被控配合中共統戰部在台發展組織，吸收現役與退役軍人及政治人物，兩人26日遭起訴移審；台灣高等法院召開接押庭審理後，裁定羈押禁見。

港人團體在台活動遭徵信社偷拍 陸委會：將依法調查

中共對在台港人的跨境鎮壓不斷。在台港人、反送中運動者湯偉雄(別名赴湯)透露，日前港人團體在台舉辦電影包場活動時，有台灣徵信業者拍攝到場港人照片。大陸委員會表示，相關機關對本案已有所掌握，將依法調查偵辦。

金價衝破5000美元因全球「央媽」？ 楊金龍：僅5央行搶買

金價漲不停！國際黃金現貨價格在台北時間26日首度衝破每盎司5,000美元，再刷新紀錄。不少機構直言主因是全球央行搶買。不過，央行總裁楊金龍說，事實上只有5個國家央行在買，像是韓國、日本、歐洲央行買的量都不大。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖成功 14勇士驚心動魄30天

花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖成功，工程隊是繼去年於燕子口堰塞湖拆彈後又一次冒險犯難之舉。重機具負責人黃國寶感謝各界協助，在山區30天歷經糧食耗盡、低溫、落石等危境，但若有需要仍義無反顧。

專題報導：《消防法》職安專章上路半年多 還有哪些未竟之事？

消防員詹能傑殉職，消防職安問題再度引起關注。《消防法》去年6月公布實施後，消防員職場環境有無明顯改善？消防員權益促進會直言，目前依舊希望政府早日讓消防員直接適用《職安法》。

赤手完攀台北101 霍諾德受訪稱報酬少但沒錢也願意爬

美國自由攀岩好手霍諾德成為赤手登頂台北101的第一人。他日前受訪時稱這項挑戰的報酬「少到令人難為情」，但金錢並非他的動力，即使沒任何報酬，他也願意攀登101。

專題報導：「擔心輸」轉為「如何贏」 運動心理教練助選手抗壓取勝

在運動競技中，比賽成敗關鍵有時取決於心態，而運動心理教練就是要協助運動員在比賽中克服心理壓力，將「擔心輸」的焦慮轉為「如何贏」的行動，支撐選手們發揮應有的信心與實力。

跨海為媽祖創作 兩位青森睡魔師合體來台

應文化總會邀請來台參與台灣燈會的日本青森知名睡魔師諏訪慎、林廣海，26日與台灣媒體分享以「媽祖」為主題，在台進行現地創作睡魔燈籠的心情。兩人直言壓力不小，但會全力以赴，希望作品能回應台灣的期待。

川普怒控未履行協議 調高南韓關稅至25%

美國總統川普26日表示，由於南韓國會未能通過與美國的貿易協議，將對南韓的汽車、木材、藥品和其他所有對等關稅，從15%調高至25%。

微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程

微軟26日發表第2代自研人工智慧晶片，同時還提供一套軟體工具，目的在挑戰輝達在開發者圈內最大的競爭優勢之一，而這款名為Maia 200的晶片將採用台積電3奈米製程打造。

高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解

日本首相高市早苗受訪表示，假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。

北約秘書長警告：沒有美國 歐洲無法自保

在歐洲因為格陵蘭問題而與美國關係陷入緊張，使得各方呼籲加強歐洲自力更生能力之際，北大西洋公約組織秘書長呂特26日警告，沒有美國，歐洲無法保衛自身。

以軍尋獲加薩最後人質遺體 為重啟拉法關卡鋪路

以色列軍方26日宣布，已在加薩尋獲最後一名已故人質的遺體，這是自2014年以來，加薩首次沒有以色列人質，也完成美國總統川普為結束加薩戰爭所提計畫中，初步階段的一項關鍵條件。

專題報導：習近平為何動手抓捕張又俠？美跨境逮捕馬杜洛的蝴蝶效應

中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查。學者分析，中共總書記習近平之所以會動手抓捕張、劉兩人，很大一部分是受馬杜洛事件的影響，讓習近平深怕週遭有內鬼，才不得不認真對身邊的可疑高層進行清洗。(編輯:王志心 )