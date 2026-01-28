2026/01/28 Rti精選新聞

川普稱將調升韓關稅 總統：盼在野黨勿焦土致台美談判有變數

因韓國國會仍未通過與美貿易協定，美方揚言關稅將從15%升至25%。賴清德總統27日表示，台灣對美談判「花了非常大的功夫」，「我們不希望有變數」，並喊話在野黨不要「焦土政策」、推翻政府的談判成果。

川普：將就加徵關稅與南韓找出解決之道

美方將南韓關稅從15%提高至25%，震驚首爾當局。南韓聯合新聞通訊社28日報導，美國總統川普在被問此事時表示，將與南韓找出解決之道。

藍白再聯手擋政院版國防特別條例 30日院會議程未定案

立法院本會期將於1月31日結束，程序委員會27日召開最後一次會議，藍、白立委再度挾人數優勢通過國民黨團的提案，將相關議程草案提報下次院會處理；至於政院版國防特別條例、財劃法修法等案，則再度無法列入議程。

赴陸失聯留置達221人 陸委會：2025年激增4倍

大陸委員會統計資料顯示，去年台灣民眾赴中國大陸後失聯、遭留置盤查、限制人身自由等案例累計221人，較2024年激增4倍。陸委會呼籲注意赴陸風險，也喊話對岸盡快透過觀光小兩會協商觀光開放事宜。

農退儲金條例三讀 農民、政府負擔改4比6

立法院會27日三讀修正通過「農民退休儲金條例」部分條文，調整農民與主管機關每月提繳金額比例，將農民負擔比例由現行的5成調降為4成，期盼減輕農民負擔，並提升農民參與農退儲金的意願。

台美談判不確定性消除 1月消費信心創9個月來新高

2026年1月消費者信心指數(CCI)，總指數為67.16點，較上個月大幅上升2.86點，創9個月來最高。學者指出，台美談判結果逐漸確定，加上股市大漲與物價壓力趨緩，帶動民眾對整體景氣的看法轉趨正面。

轉虧為盈！ 台電2025年大賺逾700億

台電27日召開董事會並通過2025年財報，確認2025年度稅後盈餘新台幣729億元，不但是台電睽違三年轉虧為盈，表現更優於原先預期，刷新紀錄。台電表示，2025年度盈餘將用來填補累計虧損。

新台幣鈔券改版 央行以「台灣之美」邀民眾票選12主題

新台幣鈔券改版已啟動作業。央行27日宣布，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題；且為凝聚社會共識，擬訂12項面額主題，開放民眾於央行網站進行網路票選，即日起至2月13日為止。

立百病毒致死率最高75% 台灣防堵列我國第五類法傳

印度立百病毒疫情引發各國關注，疾管署長羅一鈞27日表示，立百病毒迄今無流行國家輸出病例的案例，但由於致死率高達40%至75%，加上近年我國與南亞等流行國交流頻繁，因此預計計3月中列入我國第五類法定傳染病。

日本為避免與中國關係惡化 勸漁民勿赴釣魚台海域

路透社報導，日本和中國去年11月因為日本首相高市早苗的台灣相關發言而關係緊張後，日本官方勸漁民避開東海上中國稱為釣魚台列嶼的尖閣諸島，以免激化與北京的外交衝突。

西班牙失業率降至10%以下 2008年金融危機以來首見

根據27日公布的官方數據，歐盟第4大經濟體西班牙長期居高不下的失業率，在2025年第4季降至10%以下，創下2008年全球金融危機以來首見。

強化歐洲防衛自主 法國將舉行大型聯合軍演

美國總統川普日前揚言取得丹麥海外屬地格陵蘭，導致美歐關係陷入緊張。法國國防部27日表示，該國主導的大規模軍事演習將在大西洋登場，航艦戴高樂號已啟程前往當地。

末日鐘倒數85秒 科學家：核武、AI與中國對台威脅

原子科學家以俄中美等核武強權的強硬行徑、中國對台威脅等亞洲持續的緊張局勢，以及對人工智慧的憂慮為由，將末日鐘調快到距午夜僅剩85秒，是史上最接近午夜的時刻。

英國影藝學院電影獎入圍者揭曉 左撇子女孩止步十強

英國影藝學院電影獎27日公布入圍名單，國片「左撇子女孩」本月稍早入選最佳外語片長名單10強，可惜未闖進最後5強。動作驚悚片「一戰再戰」獲14項提名最風光。

專題報導：AI競爭白熱化 專家：殺手級應用成關鍵

生成式AI市場競爭白熱化，谷歌Gemini正快速追趕ChatGPT，蘋果宣布導入Gemini模型，強化Siri的AI功能。專家認為，未來勝負關鍵在於「殺手級應用」，能否加深使用者依賴。

專題報導：公路局領航推出AI智慧橋檢 驚艷國際

交通部公路局日前發表「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」，不僅實現全橋自動化檢測、提升橋檢人員作業安全，同時降低傳統作業成本，還讓國際大為驚艷，希望引進這套智慧系統。(編輯:王志心)