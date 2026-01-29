2026/01/29 Rti精選新聞

台美EPPD 卓揆：七大主題獲關鍵性突破 深化雙方戰略夥伴關係

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」已落幕，行政院長卓榮泰28日表示，雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、雙邊經濟合作等七大主題取得關鍵性突破，並簽署兩項宣言，這也是繼台美關稅談判後，再一次深化雙方戰略夥伴關係。

總預算遭擋 卓榮泰籲在野黨理性對話、盼年後展開審查

今年度中央政府總預算案、國防特別預算條例等案在立法院再度擋下。行政院長卓榮泰28日直言，此會期只剩3天，總預算案已延宕153天，他呼籲在野黨理性對話，盼國會於農曆年後展開審查預算，讓國家回到正常發展的腳步。

陳菊請辭監察院長、總統請李鴻鈞代理監察院長

總統府28日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職，自2月1日生效。為使監察院院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。

英首相訪中 外交部：持續深化台英實質交往

英國首相施凱爾28日抵達北京展開3天訪問行程，預定會晤中國領導人習近平。外交部表示，會密切關注英、中高層的互動情形，同時也要強調台灣與英國關係近年發展密切，雙方不僅是理念相近夥伴，更在多領域展現強強合作的互補優勢。

南韓遭美加徵關稅示警台灣？學者：台灣國會挑戰恐更大

南韓因國會未能履行與美的貿易承諾，恐遭美方加徵關稅，引發外界關注台灣是否可能步上後塵。學者指出，台灣內部政治結構更為複雜，未來協議能否順利在國會過關，將成為影響今年經濟與對美關係的關鍵變數。

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感。中市府調查，案場在1月10日出現禽流感症狀，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋並有貨車進入養雞場，市府釐清相關傳播鏈。

一定罰到痛！勞動部將列管重大職災 最重停工並公布名單

為減少重大職災，勞動部28日宣布將列管高職災、高違規的廠場及工程，只要3年內發生2次以上重大職災、火災爆炸致3人以上死亡等都將加強監管6個月，並要求負責人出席審查會議。

台積電收1820元新天價 台股32803點再創新高

台股28日台積電創下新天價，加上塑膠等傳統產業股走強，加權指數終場攀至32803.82點歷史新高，上漲485.9點，成交值新台幣8309.93億元。

張又俠落馬 邱垂正：中共對台威脅沒改變

中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬遭清洗，外界關注台海情勢發展。陸委會主委邱垂正表示，陸委會已彙整各種評估，密切注意相關情勢發展，但無論如何，中共的軍機艦現在照常擾台，對台威脅依舊沒有改變。

印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場緊急加強篩檢

印度出現兩起致命性立百病毒（Nipah Virus）病例後，引發亞洲多國或地區關注，泰國、新加坡、香港、馬來西亞及尼泊爾當局已加強機場篩檢，以防止疫情擴散。

聯準會頂住川普壓力未降息、4位候選人角逐聯準會主席

美國聯準會28日宣布利率按兵不動，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。主席鮑爾表示，他不認為聯準會將喪失獨立性。美國財政部長貝森特表示，他與川普針對聯準會主席的繼任人選促膝長談，目前仍有4位候選人角逐該職位。

美在中東軍艦增至10艘 川普警告伊朗時間所剩無幾

隨著近日一支航空母艦打擊群抵達中東，美國在該地區的軍艦總數增至10艘，若總統川普決定對伊朗發動攻擊，將可動用相當可觀的軍事火力。

俄烏戰爭將滿4年 美智庫估兩軍合計180萬人傷亡

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭將滿4年，根據美國智庫發布的最新研究報告，俄方傷亡軍事人員估計多達120萬人，烏方則為50萬至60萬人。上述數字包含陣亡、受傷或失蹤。

收受統一教賄賂 南韓前第一夫人被判20個月徒刑

南韓法院28日以收受統一教賄賂罪名，判處前第一夫人金建希20個月有期徒刑；此案判決出爐之際，前總統尹錫悅因2024年底宣布短暫戒嚴令，即將面臨叛亂罪判決。

專題報導：「不是環境適應你！」雙性及跨性別女性改服替代役的可能風險

去年台灣演藝圈爆發閃兵案，國防部於12月預告修正「體位區分標準」，其中將「雙性人」及「跨性別女性」從原先免役資格改為替代役引發討論。國家人權委員會提報告呼籲暫緩推動。