2026/01/30 Rti精選新聞

「海鯤艦」完成首次潛航 台船：按部就班達成交艦目標

國造潛艦原型艦「海鯤艦」，29日首次執行「淺水潛航測試」。對此，台船公司29日晚間發布新聞稿表示，承造之「海鯤軍艦」依測試程序書規劃，已順利完成計畫測試項目，並於晚間19時20分許返回高雄港。

美光擴大在台投資 總統：台美攜手擴大AI晶片全球領先優勢

記憶體大廠美光斥資18億美元，收購力積電銅鑼廠，賴清德總統29日表示，這項投資證明美光在台布局，已提升到與本土企業合作，共同強化記憶體的產業競爭力。台美將並肩合作強化AI基礎的關鍵記憶體技術。

黃仁勳訪台與張忠謀餐敘 讚思維敏捷、狀態很好

輝達執行長黃仁勳29日抵台，展開為期4天的訪台行程，傍晚與台積電創辦人張忠謀會面並共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席。黃仁勳受訪表示，張忠謀精神狀態很好、思維敏捷，「很高興見到他」。

馬國女大生命案更二審逆轉改判梁育誌無期徒刑、家屬無法接受

男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，台灣高等法院高雄分院更二審從死刑改判無期徒刑。受害女大生母親質疑，現行制度一方面承認手段凶殘，一方面卻將可教化凌駕再犯風險，司法界線在哪？

政院修正刑法 未成年性侵案20歲前不計入追訴期

過往有不少兒少性侵被害人成年後才揭發案件，卻因逾刑事追訴期而無法究責加害人。行政院會29日通過刑法第80條修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間不計入追訴權時效期間。

立院明法案大清倉 黨產、中天條款、住宅法有望闖關

立法院會本會期將於1月31日屆滿，今天(30日)是本會期最後一次院會，外界預料將上演「法案大清倉」表決大戰，包括黨產條例、衛星廣電法、住宅法等案法案都可望於30日闖關通過。

豐康牧場匿報禽流感疫情 中市府：蛋品流向台北台中苗栗

台中市豐康畜牧場匿報禽流感疫情，台中市政府29日表示，牧場蛋品從1日起到27日共流出7125台斤，流向台北、苗栗、台中等地，已通知11家業者及外縣市衛生局將問題蛋品下架。

徐若熙加盟軟銀鷹 立志三年後挑戰美職

台灣旅日投手徐若熙今年加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，球員29日於福岡為他舉行加盟記者會。徐若熙為自己訂下明確目標，期許在軟銀鷹累積實力，三年後進一步挑戰美國職棒大聯盟，朝更高層級舞台邁進。

先買預售票再完成電影 台灣首創國片預售制度

湠臺灣電影股份有限公司推出全台首創的「台灣國片預售票系統」，第一波推出「台灣文藝三部曲」，包含翁鬧、黃土水、陳澄波三位百年來重要台灣文化人的故事。首部啟動預售的電影將於2月2日正式上線開賣。

台灣續留美國匯率操縱觀察名單 再度點名中國缺乏透明度

美國財政部29日表示，台灣繼續被列入匯率操縱國觀察名單。中國雖僅列觀察名單，但「中國在我們的主要貿易夥伴中，在匯率政策與做法上尤其缺乏透明度」。

中國確認開放英民眾赴中30天內免簽、蘇格蘭威士忌關稅減半

英國首相府29日表示，中國已同意對英國民眾放寬入境簽證措施，未來英國民眾赴中觀光或商務旅行，只要在中國境內停留不超過30天，都可享有免簽待遇。稍早中國當局還宣布，將把蘇格蘭威士忌的關稅砍半，從10%降至5%。

專題報導：川普霸權陰影籠罩 歐洲國家吹起親中去美風潮？！

近兩個月，包括愛爾蘭、芬蘭、法國及西班牙陸續派團訪中，甚至在英相施凱爾之後，德國總理梅爾茨也預計在2月出訪。學者分析，歐洲國家希望透過兩手策略反制美國，但在軍事上依賴美國太深，因此能否達成目標恐有待觀察。

紐西蘭先驅報發表挺台文 中國使館批公然挑戰一中

紐西蘭先驅報29日發表一篇挺台的專欄文章，批評中共在紐西蘭對異議者進行網攻與騷擾，呼籲紐西蘭人與台灣站在一起。中國駐紐西蘭大使館隨即發文反批公然挑戰一中原則，還稱這不是言論自由的問題。

極端低溫將襲烏克蘭 川普稱俄同意暫停攻擊基輔一週

烏克蘭將面臨極端低溫，美國總統川普29日表示，他要求俄羅斯總統普丁暫停對基輔等城市開火，為期一週，已獲對方同意。川普特使魏科夫則說，在終結俄烏戰爭方面「取得許多進展」，約一週後將再舉行相關會談。

全球男性瘋整形7年人口暴增1倍 這2地最愛美

愛美不再是女性的專利，一項最新數據顯示，男性接受整形手術的人數在過去7年內暴增了將近一倍，其中又以中東與拉美地區男性最為熱衷。(編輯：鍾錦隆)