2026/02/02 Rti精選新聞

李貞秀遞補立委 內政部：應繳喪失中國籍證明給立院

中央選舉委員會公告陸配李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委。內政部重申，李貞秀應於就職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職；立法院對立委是否違反國籍法，也應依職權調查。

柯文哲、趙少康站台 黃國昌卸任立委2/1成立新北市長競選總部

台灣民眾黨主席黃國昌31日卸任立法委員後，1日正式啟動新北市長選戰，於新莊區成立新北市長競選總部，包括台灣民眾黨創黨主席柯文哲、中廣董事長趙少康都現身，黃國昌表示，希望給新北市民一個「不一樣的新北」。

勤走基層拚新北 蘇巧慧：空戰、巷戰齊發爭取市民認同

民進黨新北市長參選人蘇巧慧1日赴三重力行市場掃街拜年，她說自己會一步一腳印跟綠營新北隊們一起走入市場、社團，未來也會空戰、巷戰齊發，爭取為市民服務的機會。

政院：3爭議法案涉違法違憲 將與專家研議憲政救濟

立法院會修正通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等法案，傳出府院評估將「不副署」列為手段。行政院人士表示，收到法案後，將與專家討論決定如何啟動憲政救濟手段。

黃仁勳宴請台積電高層 直言供應鏈去年創紀錄、今年將再寫新高

輝達執行長黃仁勳1日晚間在台北宴請台積電高層，會前他接受媒體訪問時表示，2025年對輝達及其合作夥伴而言都是「創紀錄的一年」，而隨著全球AI工廠持續擴張，今年供應鏈夥伴「將再次迎來創紀錄的一年」。

台灣聲援緬甸聯盟：庇護專案進度零 籲政府實現諾言

台灣聲援緬甸聯盟與多個民間團體1日在捷運南勢角站外空地舉行「緬甸政變5週年記者會」，抗議緬甸軍政府統治並質疑上月選舉的正當性，同時批評台灣政府對於來台尋求庇護緬甸人的承諾，這幾年來都沒有兌現，呼籲相關部門別再推托責任，立刻實現庇護諾言。

台灣高教粗在學率90.3% 超越世界和東亞平均值

教育部公布「聯合國永續發展目標－教育統計指標」，台灣的中等以下教育完成率皆高於世界平均，台灣2023年的高教粗在學率為90.3%，高於世界平均的43.2%和東亞平均的74.03%。

隔熱紙透光率2/28起納管 新車前擋70%、前側窗40%

交通部公告，明定新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上，2月28日起上路。

專題報導：最低工資連漲10年將破3萬 半數勞工月薪仍在4萬5以下

今年元旦最低工資剛漲到新台幣29,500元，隨後賴總統又宣布「今年最低工資將再調漲」，預計突破3萬門檻。消息一出，引發不少人憂心造成物價上漲，甚至淪為「變相減薪」。

波斯灣緊張升高 哈米尼：美國若發動攻擊將演變成區域衝突

伊朗國營媒體週1日報導，在華府與德黑蘭緊張升高之際，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)表示，若美國對伊朗發動攻擊，將演變成一場區域性衝突。

專題報導：格陵蘭危機下歐洲建軍呼聲再起 歐洲戰略覺醒的印太啟示

在美國總統川普欲接管格陵蘭的陰影下，歐洲組建聯軍的呼聲再起。同時，美國最新公布的國防戰略顯示，華府戰略重心轉移，歐洲對於美國安全的優先順位下滑，北極島嶼格陵蘭則被提升為攸關美國本土安全的核心關切。

捷克修法嚴管共產宣傳 親俄商品成法律灰色地帶

捷克新修正的刑法自今年1月1日生效，明確將共產主義與納粹主義並列，最高可判處5年有期徒刑。這項法律也讓布拉格商店的俄羅斯紀念品陷入法律灰色地帶，促使捷克社會重新思考這些親俄象徵在公共空間的意義。

中國官媒：2026第1個月反腐 連打十虎

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立被查落馬，震撼中國政壇。中新社報導，連同張、劉二人及中國應急管理部長王祥喜、前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁等人在內，中國2026年頭1個月就有10名現任及退休高官被查。

朝日新聞眾院大選調查：自維聯盟有望突破300席

日本眾議院選舉將於2月8日投開票，朝日新聞於1月31日至2月1日，透過電話與網路方式對約37萬名選民進行大規模調查，結果顯示自民黨選情持續走強，有望單獨大幅過半，與聯合執政的日本維新會合計，甚至可能突破300席。

選民握手太熱情 高市早苗腕疾復發取消電視辯論行程

高市早苗1日上午臨時缺席原定出席的NHK節目「日曜討論」。節目製作單位說，「高市首相於昨天的選舉造勢活動時手腕疼痛，目前正接受治療」。高市早苗也在X發文表示，在與熱情支持者握手過程中，「被用力拉扯手部而受傷」。