2026/02/03 Rti精選新聞

總預算、國防特別條例持續遭封殺 賴總統喊話全民評理

針對中央政府總預算和國防特別條例持續遭到立法院在野黨封殺，賴清德總統2日表示在野黨不顧福國利民的政策，也無視中國的威脅，卻因人設事通過3條爭議法案，他希望全國民眾評評理，「這樣做到底對不對？」

總統：AI改變世界是現在進行式 台灣推AI新十大建設確保優勢

賴清德總統接見亞太資通訊科技聯盟大賽獲獎代表隊，總統表示，AI改變世界不是未來式，而是現在進行式，政府已提出「AI新十大建設」，希望在2040年培養50萬名AI應用人才，並持續布局量子科技、矽光子與機器人三大關鍵技術。

中大使稱不喜統一可離台 外交部籲國際共同維持現狀

中國駐澳大使肖千日前於公開場合喊一中原則，並指「不喜歡統一可離開台灣」。外交部2日表達嚴正抗議，並重申兩岸互不隸屬，呼籲國際社會共同維持穩定現狀不受片面改變。

為何中國反台美對等貿易協定？ 中經院：美明確將台日韓歐放在同級別

中經院公布1月PMI攀升1.9個百分點至57.2%，創2022年4月以來最快擴張速度。中經院表示，台美關稅談判塵埃落定，台美對等貿易協定(ART)效果形同FTA，可說美國明確將台灣戰略價值，放在與歐、日、韓同一級別。

國際金價跳水跌千美元 專家：回檔5至6成都算合理

美國總統川普提名立場較偏鷹派的華許擔任下屆聯準會主席，美元強勢走高，引發黃金與白銀拋售潮，截至2日國際金價跳水逾千美元，跌幅達17%。專家指出，若從去年10月一路上漲來看，金價回檔5至6成，都算是合理範圍。

輝達落腳北士科 蔣萬安：預計2/10至2/15簽約

輝達執行長黃仁勳2日搭機離台，並承諾將再回台灣與台北市政府就輝達台灣新總部案簽約。台北市長蔣萬安表示，北市府預計本週進行估價審議，接下來將完成議價訂約，預計2月10日至15日期間就會簽約。

新北藍營：2/15前確定市長參選人 議員擬提名36席

國民黨新北市黨部主委黃志雄，昨天(2日)接受節目專訪談新北市選戰策略，他表示，市長人選以2月15日前確定為既定基調；議員部分預定提名36席，以當選34席為努力方向。

鄭麗文拋「兩岸和平框架」盼對話習近平 黃國昌：完全不知在講啥

國共智庫論壇將於3日於北京登場，國民黨主席鄭麗文日前拋出訪規劃「先中後美」，期盼2028年國民黨重返執政後推動「兩岸和平框架」。對此，民眾黨主席黃國昌接受媒體專訪時直言，「完全不知道她在講的是什麼」。

專題報導／學者籲國民黨思考：「中華民族主義」和「民主自由」哪個更重要？

國共智庫交流論壇即將舉行，中國時事評論人林辰斌表示，國共兩黨重啟論壇，形式意義遠大於實質內容，他希望國民黨思考，在兩岸互動上，「中華民族主義」和「民主自由的生活方式」哪個更重要？

吳誠文：研究應回歸本質 Paper數量不是重點

國科會主委吳誠文2日指出，研究不應只在意論文數量，而是該探討對世界的影響與貢獻，他呼籲學界回歸研究本質，重視原創性與對社會的實質貢獻。

川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

美國總統川普2日在社群平台發文表示，印度總理莫迪已同意停止向俄羅斯採購原油，他將把對印度商品課徵的對等關稅，自25%降至18%。

伊朗媒體：總統下令開始與美國談判核協議

伊朗媒體2日報導，總統裴澤斯基安已下令展開與美國的核協議談判。在此之前，美國總統川普曾表示，他對達成協議以免對伊朗採取軍事行動一事充滿希望。

俄軍加速推進 分析：烏克蘭1月遭奪481平方公里

法新社針對華府智庫「戰爭研究所」數據的分析顯示，俄羅斯軍隊今年1月在烏克蘭加速推進，占領481平方公里領土，幾乎是去年12月的2倍。

美媒：張又俠落馬 中國對台從軍事攻擊轉為心理戰

美媒2日發表文章，指中共總書記習近平大舉清洗共軍高層，雖然獨攬了軍隊指揮權，但短期內攻台的可能性已經下降，習近平正轉向一場「旨在不費一槍一彈就瓦解台北決心」的行動。

2死之後 明尼阿波利斯所有ICE探員配置密錄器

美國國土安全部部長諾姆2日宣布，包括移民暨海關執法局(ICE)官員在內、所有在明尼阿波利斯(Minneapolis)的國土安全部官員，都將立刻配備隨身攝錄機。這是自從2位美國公民遭到聯邦探員槍殺引發眾怒之後的最新後續影響。