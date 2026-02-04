2026/02/04 Rti精選新聞

台美經濟繁榮夥伴對話成果豐碩 總統揭示台美合作三大戰略方向

賴清德總統召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，他表示這次對話聚焦供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱，並揭示台美未來在強化「經濟安全」、打造「創新經濟」與發展「繁榮未來」等三大戰略方向。

與國共論壇隔空叫陣？總統：供國人辨識台灣要走向世界還是二次西進

賴清德總統召開「台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」記者會，說明台美合作的最新進展，外界解讀這是與今天登場的「國共智庫論壇」隔空叫陣。賴總統否認這個解讀。

台美經濟繁榮夥伴對話 經濟部：台廠將扮演關鍵角色

台美雙方簽署矽盛世宣言。經濟部指出，台灣強項在於半導體製造跟AI伺服器，在矽盛世宣言架構下，台灣政府與廠商將扮演關鍵角色，已組成工作小組，以進一步執行具體計畫。

台美夥伴關係 林佳龍：從傳統安全擴至經濟安全

外交部長林佳龍表示，他在擔任外長後，更深刻體認「台灣關係法」與「六項保證」的重要性，而日前簽署的「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」更是重要里程碑，這促使台美關係從傳統安全進一步擴大至經濟安全領域。

美議員批立院未審國防預算 林佳龍：值得在野黨深思

美國共和黨籍聯邦參議員對於立法院上會期未能通過國防預算而點名批評在野黨，外交部長林佳龍表示，這兩位參議員不僅堅定支持台灣，多年來也一直努力爭取對台軍售，因此他們這次向國際傳遞的訊息值得在野黨深思。

美參議員失望立院在野黨刪國防預算 國民黨：甚感遺憾

美國參議院軍事委員會主席韋克爾表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望。國民黨回應表示，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

李貞秀強調唯一效忠中華民國 透露曾赴中申請放棄國籍未獲受理

民眾黨新任不分區立委李貞秀3日首度就國籍爭議公開說明。她拿出證明，表示自己曾前往中國出生地申請放棄國籍，但未獲受理，她已將相關文件轉交內政部。

民眾黨立院大換血 6位新科立委今宣誓就職

民眾黨因「兩年條款」，不分區立委大換血。立法院長韓國瑜3日主持宣誓就職，在大法官陳忠五監誓下，民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人宣誓就任立法委員。

明年每人免稅額調至10.1萬 租屋單身者免稅門檻64.4萬

財政部表示，近年推動優化所得稅制，2017年起基本生活費不予課稅且逐年調整金額，並配合物價指數調整各項扣除額，明年5月報稅時每人免稅額將調高至新台幣10.1萬元，加計標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，以租屋自住的單身上班族為例，免稅門檻為64.4萬元。

國發會發布今年經濟成長目標 葉俊顯：4.56%甚至更高

國發會主委葉俊顯3日舉行年終記者會。他指出，今年台灣在AI新十大建設、國防8年1.25兆預算、台美關稅底定，還有全球雲端服務供應商CSPs業者資本支出擴增下，目標台灣今年經濟成長4.56%，甚至可望更高。

台積電赴美讓「矽盾」變薄？ 葉俊顯：半導體「餅在變大」

台積電及半導體供應鏈未來幾年將持續赴美投資，引發外界疑慮。國發會主委葉俊顯表示，海外投資屬於產能延伸，半導體市場規模正在擴大，「餅是在長大當中」，且重點是「大部分的餅都還是在台灣做的」。

12年來首見 春節前流感未進入流行期

台灣流感疫情緩升，疾管署發言人林明誠表示，這是12年以來除新冠疫情期間，首次流感疫情在農曆春節前仍未進入流行期。他表示，由於人潮移動、春節休診，預估春節期間一定會進入流行期，高峰單週就診約12萬人次。

川普簽署法案 美國政府結束4天局部停擺

美國總統川普(Donald Trump)3日簽署一項支出法案，結束了為期4天的政府局部停擺。川普表示，「這項法案是美國人民的偉大勝利」。

美俄核武條約將終止 俄副外長：準備好面對零約束時代

限制全球核武發展的「新戰略武器裁減條約」(New START)即將在本週到期，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)3日表示，莫斯科已對美俄之間「零核武約束」的新現實做好準備。

伊朗突表態願重啟核談判 分析：掌權者憂被推翻

在美國總統川普\揚言對伊朗採取軍事行動後，德黑蘭已表態將在近期與美國展開核子談判。6名伊朗現任與前任官員透露，伊朗領導層的態度之所以出現轉變，是因為擔憂若美軍發動攻擊，示威者可能藉機重返街頭並推翻政權。(編輯：鍾錦隆)