2026/02/05 Rti精選新聞

再次呼籲烏拉圭 外交部：切勿一再附和中國

針對中國與烏拉圭聯合聲明貶損我國主權，外交部嚴正抗議與譴責，並駁斥該聲明嚴重扭曲事實內容；再次喊話烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和，而應以務實開放態度與台灣等民主陣營國家共同合作。

國共論壇落幕 綠批為紅色供應鏈開大門 藍稱交流助化解歧見

國共智庫論壇3日在北京落幕。對此，民進黨立委陳培瑜表示，這不只是幫紅色供應鏈開大門，未來藍、白更可能會提出相關修法及繼續阻擋預算審查。國民黨立委謝龍介則認為兩岸擴大交流就是要化解歧見，避免擦槍走火。

廣告 廣告

中國將開放上海居民遊金馬 陸委會：不要只說不做

中國大陸文化和旅遊部(文旅部)4日宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。大陸委員會(陸委會)表示，上海居民必須先到福建再搭「小三通」客船前往金門、馬祖，會有多少來客尚待觀察，希望對岸不要只說不做。

面對中國海上挑戰 管碧玲證實：美方協助強化海巡實力

海委會主委管碧玲指出，根據中國近期科研船的航跡顯示，其目標已不只在第一島鏈，更有劍指美國、企圖成為全球海上霸權的野心。而面對國內不斷傳出的「疑美」異音，則證實海巡長期以來都有與美方合作，打造現代化的實力。

卓榮泰：輝達落腳台北 是中央地方合作成功案例

行政院長卓榮泰表示，經濟部核定輝達「人工智慧創新研發中心計畫」，補助國際知名大廠落腳台灣，與台北市合作將輝達留在台北，這是中央地方徹底合作的成功案例，未來也要擴散到全國各地，達到「均衡台灣」的目標。

關鍵礦物受關注 外交部：與國際重要夥伴密切合作

日前第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」將關鍵礦物合作列入議程。外交部表示，本次「經濟繁榮夥伴對話」取得豐碩成果，因此台、美將據此持續與國際重要夥伴在關鍵礦物議題推動密切合作，共建一個安全且韌性的供應鏈。

15%關稅比競爭對手國低 陳駿季：農產品將擴大在美市場

台美關稅談判協議敲定，台灣爭取到關稅調降至15%且不疊加。對此，農業部長陳駿季表示，由於15%關稅較競爭對手國低，為台灣農漁產品掌握另一個契機，不僅守住美國市場，也將有更大機會擴大美國市場。

經部補助特定工廠升級轉型 何晉滄：若申請踴躍不排除加碼

經濟部透過韌性特別預算補助特定工廠研發轉型、設備汰舊換新，每案最高補助新台幣300萬元。經濟部次長何晉滄表示，預計整體效益將可帶動9億投資額，促進300家特定工廠升級轉型，截至1月下旬已受理81案申請、6案審核通過。

交通部擬開放駕艙機車 駕駛需有小型車駕照

交通部擬開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車(駕艙機車)，規定領用機車車牌，但駕駛資格需有小型車以上駕照，路權比照小型車但不得行駛國道及快速公路，最快下半年開放。

台灣該交給哪一黨掌權？文革史學者妙喻啟發書展觀眾

國共智庫論壇引起台灣各界評論，文革史學者宋永毅在台北國際書展中，以中國知識分子儲安平當年說過的話，提醒台灣民眾，台灣無論是藍或綠執政，只是民主「多與少」的問題，如果換成共產黨掌權，就是民主「有和無」的問題。

獨家／冒死拍下新疆集中營鐵證 中國青年關恆獲釋

曾冒死拍攝侵犯維吾爾族人權集中營畫面的現年38歲中國青年關恆，去年8月遭到美國移民暨海關執法局逮捕拘留，在經過各方的法律援救後，繼今年初於紐約州移民法庭獲得庇護許可，關恆終於在美國時間3日獲釋，重新獲得自由。

川習通話、習近平要美方慎重處理對台軍售

美中領導人4日再度通話。根據中國官媒新華社，習近平強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

中東緊張升高 傳2/6美伊會談地點改到阿曼

美國與伊朗6日至關重要會談的地點將從土耳其第一大城伊斯坦堡改到阿曼首都馬斯開特舉行，德黑蘭同時希望與美國總統川普政府的談判範圍僅限於其核計畫。

烏俄重啟和平談判 美斡旋下意見分歧仍大

在美國斡旋下，烏克蘭與俄羅斯舉行和平談判。雙方主要分歧依舊存在，最敏感的問題包括：莫斯科要求基輔放棄仍在烏克蘭控制下的部分領土，以及歐洲最大核電廠札波羅熱的未來命運，這座電位於俄羅斯目前占領區。

華盛頓郵報大砍1/3員工 裁撤體育部門、減少駐外人員

美國最重要的主流媒體之一「華盛頓郵報」4日宣布，大約1/3涵蓋各部門的員工將被裁員，包含新聞編輯室在內。(編輯：鍾錦隆)