2026/02/06 Rti精選新聞

台積電董事長暨總裁魏哲家5日告訴日相高市早苗，計劃在熊本縣量產3奈米製程晶片。此外，台積電9日將首度移師日本舉行董事會，市場推測將聚焦日本詳細生產計劃。國發會主委葉俊顯也將赴日出席。
截至今年1月底，我國外匯存底金額達6,044.57億美元，較上月底增加19.04億美元，再刷歷史新高。央行坦言，上市櫃股價已經不同以往，外資單日買賣超金額大，匯入匯出都會造成外匯市場波動度加大，坦言調節壓力加重。
經濟部再生能源配比2成目標原訂2025年落實，後因故延至今年11月。然而，經濟部長龔明鑫5日證實，由於光電環評三法新制，衝擊光電設置進度，綠能2成配比目標確定將再延後，且時程有待評估。
國軍持續推動各項演訓改革，國防部長顧立雄表示，自今年起陸軍各兵科將依美軍模式，改採新式的基地訓練，其中，原本5天4夜的戰術測驗將延長至10天9夜。
民眾黨新科立委李貞秀3日宣誓就職，國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳5日重申，如果李貞秀一直無法提供已辦理放棄中國國籍的佐證資料，內政部將拒絕提供李貞秀密件以上的公務文書。
在台港人湯偉雄的泰拳工作室，4日再度遭人潑漆，陸委會副主委梁文傑表示，不能夠把它當成單純的毀損或恐嚇，而是必須帶入國家安全的概念，也許現在反滲透法的條文就已經足夠。
運動部長李洋5日接受央廣專訪，針對長年備受討論的「體育班存廢」議題，提出清楚立場。他直言，體育班若要繼續存在，前提必須是「教育正常化」，學生應先是學生、再成為運動員。
近日台北市大安區傳出確診漢他病毒死亡的病例，台北市長蔣萬安5日表示，已召集全市12個行政區全面地毯式清消，並結合全北市公有市場、夜市商圈進行全面清潔，不遺漏任何環節。
中國警告撤銷港口經營權付沉重代價 巴拿馬總統：不受任何國家威脅
巴拿馬總統穆里諾5日表示，他希望與香港公司針對巴拿馬港口經營權的法律糾紛「不會升級」，但政府將繼續堅持對這家公司的裁決。他在記者會上表示：「巴拿馬是一個有尊嚴的國家，不會允許受世界上任何國家威脅。」
外界預測今年中國兩會極有可能把2026年的經濟成長目標設定為GDP5%，不過學者看壞此一數字，認為在國際地緣政治動盪與國內結構性問題交織下，5%的經濟成長率「挑戰性非常大」，甚至可說是一個難以企及的「高標」。
美國總統川普的特使魏科夫5日表示，來自美國、烏克蘭與俄羅斯的代表團已同意交換314名戰俘。這將是雙方5個月來首次交換戰俘。
美國與俄羅斯的「新戰略武器裁減條約」5日到期，各界擔憂可能掀起新的核軍備競賽。美國新聞網站Axios稍早引述消息人士指出，美國與俄羅斯正接近達成一項協議，兩國有望繼續遵守核武限制。
根據日本日經新聞在選戰後期的民調顯示，由自由民主黨與日本維新會組成日本執政聯盟，有望在8日舉行的眾議院選舉中，拿下465席中的300多席。
泰國8日將舉行國會大選，學界分析，無一政黨能單獨取得過半席次，在必須組成聯合政府的情況下，泰自豪黨有很大機會，能與其他小黨一同組閣，因此現正領導看守政府的現任總理阿努廷可望續任。
台灣「教師荒」呈現矛盾景象，一方面每年都有許多拿著教師證的準教師們擠不進「正式老師」的窄門，另一方面許多學校明明開出很多「代理老師」缺額，卻直到開學都等不到老師上門應徵。
為緩解教師荒挑戰，教育部2025年修正法規開放「高中指定科目專技教師」，讓無教師證的專業人士也能進入學校教書，且待遇比照正式老師，專家認為，作為暫時的權宜之計短期有望帶來正面效益，但仍須正視教學現場的困境。
2025年立委陳培瑜根據教育部資料指出，112學年度高中以下「無證教師」破萬人，其中國小占比超過一半。為什麼會有無證教師？同樣站在講台上，老師「有證vs無證」有差嗎？這篇報導從「師資培育」的角度帶您尋找答案。(編輯：鍾錦隆)
