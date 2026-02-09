2026/02/09 Rti精選新聞

海鯤號4度潛航測試 台船今釋紀錄片

國造潛艦海鯤號近期執行多次測試，負責承造工作的台船8日表示，海鯤號近兩週已依測試程序書執行4次「淺水潛航」測試，相關紀錄影像已公布供社會各界點閱，期盼國人持續支持潛艦國造政策。

打造「北北基宜首都圈黃金廊帶」 卓揆：春節前拍板宜蘭鐵路高架化

行政院長卓榮泰8日親自搭乘火車視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，並強調只要中央與地方敲定這項建設工程的經費分攤比例，行政院即可在農曆春節前拍板，打造「北北基宜首都圈黃金廊帶」。

美頻喊要4成先進製程產能 鄭麗君：已向美說明「不可能」

針對美方頻頻喊出先進製程4成產能移往美國，行政院副院長鄭麗君表示，已明確向美方說明「不可能」，但我方可以用「台灣模式」擴大在美布局，創造雙贏，且是由企業自主投資，不會有整個科學園區搬到美國的疑慮。

對等貿易協定傳月中簽署 學者建議同步端配套安民心

台美對等貿易協定近期有望簽署，外傳可能力拚農曆年前完成。學者表示，政府應趕緊備妥因應措施，尤其農業項目影響農民生計，一旦確定開放，最好能同步宣布因應措施，才能安農民的心。

《世紀血案》導演徐琨華道歉 即刻停止參與該片後製

改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》因未取得當事人家屬授權及拍攝，加上演員在記者會上發言不當，引發社會各界強烈撻伐並揚言抵制。在主要演員陸續對外道歉後，導演徐琨華也在8日晚間發出聲明道歉。

台北國際書展今閉幕 李遠期勉將台灣文化介紹到全世界

文化部長李遠8日出席2026台北國際書展閉幕典禮時指出，政府從總統到行政院正、副院長以及部會首長都會撥空參觀書展，由此可見，台灣在政策推動下，很努力希望透過書展將全世界的文化帶進台灣，並將台灣文化介紹到全世界。

寒假兒少網路風險升 性影像處理中心春節不打烊

衛福部保護服務司司長郭彩榕表示，兒少在春節、寒假期間使用網路的時間倍增，將大幅提升網路風險，她呼籲民眾切勿觀看或轉傳兒少性影像，若有發現，應盡快向性影像處理中心檢舉，該中心全年無休。

2027房價有感下跌？專家：信用管制才是關鍵

今年房價「量縮價緩跌」，但市場傳出，2027年房市將進入交屋高峰，若貸款難度高，加上之前新青安的寬限期到期，2027年房價將有感下跌。專家指出，的確會影響部分人的資金調度，但是否形成房價下修的轉折點，關鍵仍在央行信用管制政策的鬆緊。

檢視中配李貞秀未放棄中國籍擔任立委的爭議

民眾黨不分區立委、中配李貞秀是否已依法放棄中國國籍，近來引發高度爭議，表面看來，這是一宗行政程序是否完備的技術性問題，但若回到憲政秩序與國家安全的高度審視，便會發現，這不僅牽涉《國籍法》的適用，更涉及我國民主制度對「國家忠誠」與「公職資格」的根本理解。

高市早苗率自民黨歷史性大勝 眾院單獨破2/3戰後首見

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選繳出亮眼成績單，從8日晚間開票不久後確定單獨過半，席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選初步結果顯示，現任總理阿努廷所屬的泰自豪黨將獲得近200個席次，取得明顯優勢。反對黨人民黨則承認未能成為最大黨。阿努廷8日晚間宣布勝選，表示此次勝利屬於人民，將致力於國家穩定發展並解決泰國民眾的問題。

黎智英案9日判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

壹傳媒創辦人黎智英等9人被判違反國安法中「串謀勾結外國勢力罪」成立，將於9日判刑。勾結罪刑期分兩級，「罪行重大」的會被判10年至終身監禁。法官曾表示，若認為本案不屬「罪行重大」，似乎不切實際。

英相施凱爾幕僚長請辭 為曼德森-艾普斯坦醜聞負責

英國首相施凱爾的唐寧街幕僚長麥斯威尼8日請辭，表示自己為明知前駐美國大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，仍作出這項人事建議而負責。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

一個支持團體8日表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半。

伊朗外長：不懼美軍部署中東 不會放棄鈾濃縮

美國與伊朗日前在阿曼舉行會談，雙方都稱討論氣氛良好，美國總統川普更表示伊朗的態度較過去軟化，有利雙方達成核協議。不過伊朗當局8日重申，即使面對美方壓力，也不會放棄進行鈾濃縮的權利。