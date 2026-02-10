2026/02/10 Rti精選新聞

總統府：總統已邀五院院長茶敘 盼年後合適時機舉行

總統府發言人郭雅慧表示，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為人民解決問題，確實已邀請五院院長於新春後進行茶敘，但考量各院公務繁忙，期盼於年節過後合適時機順利舉行。

副總統：高市獲廣大民意支持 台日夥伴關係更趨堅實

日本自民黨在眾議院選舉大勝。副總統蕭美琴9日表示，日本政府經常重申台海和平穩定重要性，我方相當期待雙方能更進一步深化各項領域合作，一起實現自由開放的印度太平洋，也期盼日方繼續支持台灣擴大國際參與。

自民黨大勝 外交部期許台日「全面夥伴關係」

日本自民黨在眾議院選舉大勝，外交部表示，外長林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並指示駐日代表處代表政府於第一時間電賀日本首相高市早苗、「日華議員懇談會」當選成員及其他友台國會議員。

專家：日本選民支持高市早苗親美抗中挺台 台日關係可望再深化

日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨大獲全勝，寫下創黨以來贏得最多眾議院席次的選舉紀錄。關於中日台關係，專家學者認為，日本民意已展現出對高市早苗親美抗中挺台路線的高度支持，台日關係未來也可望再深化。

1月出口淡季不淡657.7億美元創新高 首破新台幣2兆

財政部公布最新海關進出口統計。1月出口呈現淡季不淡，創下歷年單月新高，達到657.7億美元，且首次突破新台幣2兆，年增幅達到69.9%，是16年來最大。

美股突破5萬點、高市交易啟動 台股彈跳抱股過年意願提高

美股道瓊指數首次突破5萬點大關、日本首相高市早苗在眾議院改選大勝，市場啟動所謂的「高市交易」。台北股市9日開盤大漲近900點，指數迅速收復32600點大關。分析師指出，從各項利多因素來看，台股投資人抱股過年意願已明顯提高。

中央取消老人假牙補助 衛福部：改由地方支應

衛福部自2009年起每年編列約新台幣8千萬元預算補助中低收入老人製作全口假牙，但受「財政收支劃分法」影響，今年起將轉由地方政府自有財源支持。

北市議員陳怡君涉貪判7年10月 檢方指量刑過輕提上訴

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，士林地方法院依貪污治罪條例等3罪判處應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。士林地檢署表示，原審量刑過輕，難期維護社會公平正義，9日提起上訴。

北市疑現鼠患危機 環境部籲居家防鼠「三不原則」

台北市傳出鼠患危機，環境部化學物質管理署署長蔡孟裕表示，防鼠須從環境管理下手，他呼籲民眾落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」的防鼠三不原則。

靖娟：2025年兒童事故死傷增33% 交通類為大宗

靖娟基金會9日表示，統計2025年兒童傷害事故新聞，死傷人數較前一年增加33%，其中「交通安全」仍是最嚴重類別，呼籲正確使用安全座椅；另提醒留意充氣式遊具安全措施。

黎智英遭重判20年 陸委會：嚴厲譴責中共政治迫害

壹傳媒創辦人黎智英國安案9日上午宣判，香港法院判處黎智英20年有期徒刑。陸委會表示，嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

黎智英遭判20年 盧比歐批北京違背自由承諾促假釋

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，美國國務卿盧比歐9日說，這表明北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，違背中英聯合聲明，盼當局准予他人道假釋。

標普估中國房地產今年持續低迷 跌幅恐超預期

美國財經媒體CNBC在9日報導，標普全球評級預估，中國房地產今年將持續低迷，跌幅將比先前預期的還要嚴重。

美國因應與伊朗情勢升溫 發布荷莫茲海峽航行指引

美國與伊朗最近因伊朗核計畫問題對立情勢升高，美國海事局9日就商船通行荷莫茲海峽發布最新指引，建議懸掛美國國旗的船隻遠離伊朗領海，同時避免與伊朗部隊衝突。

孟加拉開放市場提供優惠 換取美國關稅降至19%

以成衣出口為經濟支柱的孟加拉，歷經9個月談判，在9日與美國簽署貿易協議，成功將關稅降至19%，並為部分使用美國原料所生產的紡織品與成衣，爭取到對等免稅的待遇。(編輯：鍾錦隆)