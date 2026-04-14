2026/04/14 Rti精選新聞

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李貞秀遭民眾黨除名、中選會函請立院註銷立委名籍

民眾黨13日下午召開中央評議委員會，討論不分區立委李貞秀涉違紀案。中評會最後一致決議開除李貞秀的黨籍，即日起生效。中選會也依公職人員選舉罷免法第73條第2項規定，函請立院註銷李貞秀的立委名籍。

遭開除黨籍 李貞秀：接受處分不提訴訟並駁斥「辭職換利益」

台灣民眾黨中央評議委員會13日決議開除立委李貞秀黨籍。李貞秀晚間在臉書上發出聲明表示，基於整體考量，將接受除名處分，且不提起訴訟或仲裁，但對於不實指控予以否認。

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中共對台10措施 總統府：中方若有誠意 應與我政府協商

中國國台辦宣布10項對台措施。總統府發言人郭雅慧表示，中國過去常態性把兩岸交流作為工具及政治操作，「關關停停、隨時調整也選擇性開放」，對我國產業結構、農漁民等造成傷害。她呼籲，若中方真有誠意交流，應回到既有管道，與我政府主管機關協商。

「鄭習會」後對台措施 梁文傑：甜不辣換佛跳牆 政治宣傳效果極高

有關中共發布的「十項對台措施」，陸委會副主委梁文傑表示，相關內容多老調重彈，但由於是和台灣最大在野黨進行接觸，包括「和平框架」或「反對外力介入」等都會被國際特別解讀，等於是用極少的代價換得高度政治宣傳效果。

專題報導／對台十項 學者：台灣陷認知內戰、影視業恐空心化

中共十項對台措施，認知戰專家劉文斌表示，台灣國、民兩黨即刻進入「認知內戰」的攻防階段。中國時事評論人林辰斌則憂心，中共的對台措施將對台灣影視業，帶來空心化的威脅。

立院初審通過貪污治罪條例修正 公務員5萬元以下微罪有望免刑

台北市一名清潔隊員因從資源回收轉運站取走殘值新台幣32元的電鍋，遭依《貪污治罪條例》判刑，「情輕法重」使朝野立委支持修法。其修正草案13日完成初審，公務員未來若獲取5萬元以下的不正當利益或財物，有機會減輕或免除其刑。

因應中東戰事提出特別預算？ 主計長：盤點需求近1300億

中東戰火延燒，民生物價蠢蠢欲動，政府是否規劃編列特別預算?主計總處主計長陳淑姿表示，若要補足經費缺口，透過特別條例編列特別預算是方案之一，經盤點，所需規模約近新台幣1300億元。

馬英九基金會案 董事李德維：有完整證據前不會妄下定論

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈遭控因財政紀律問題「被請辭」引發爭議。基金會指兩人違反財政紀律事證明確，並表示查到來源不明且未入帳的「台商捐款」。對此，調查小組成員之一、董事李德維則表示，在取得完整證據前不會妄下定論。

數發部推「高空基地台」 通訊無人機Q4亮相

為因應颱風、地震等特殊情境，數發部規劃「高空基地台」計畫，以強化通訊韌性。數發部指出，下半年將攜手三大電信業者測試，無人機高空基地台預計在10月亮相。

梁朝偉現身金馬大師課 親揭《無間道》秘辛

影帝梁朝偉睽違3年再度來台出席公開活動，一現身就讓粉絲暴動。不只親切簽名、靦腆微笑圈粉，更在金馬電影大師課上首度談及《無間道》中天台戲的台詞「全都由他親自修改」，讓不少學員直呼：「第一次聽到！」

川普稱伊朗來電盼達協議 提及習近平希望戰爭結束

美國總統川普13日在白宮表示，伊朗主動來電希望達成協議，同時他還提到尚未跟中國國家主席習近平對話，但習近平希望看到伊朗戰爭結束。

英相施凱爾：英法擬本週開峰會 促開通荷莫茲海峽

英國首相施凱爾13日表示，本週他將與法國總統馬克宏召開領袖峰會，與各國討論促成荷莫茲海峽重新開通、結束中東地區衝突的行動方案。

日本南部櫻島火山爆發 火山灰衝上3.4公里高空

中央社13日報導，日本南部鹿兒島市的櫻島火山再度爆發，這是4個月來第二次噴發，大量火山灰直衝數公里外的高空。

馬格雅矢言修憲打貪迎新局 盼5/5就任匈牙利總理

匈牙利變天，保守派候選人馬格雅以絕對優勢擊敗現任總理奧班。馬格雅向外界表示他將修改憲法、打擊貪腐，開啟匈牙利的「新時代」。

建軍125年 澳洲任命首位女性陸軍總司令

澳洲國防部長馬勒斯13日宣佈了一項「具深遠歷史意義」的任命，並表示，自澳洲建軍125年來，將首度由一名女性擔任陸軍總司令。(編輯:王志心)