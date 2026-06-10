2026/06/10 Rti精選新聞

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無人機業界盼資源挹注 總統：在野黨不能無止境反對

賴清德總統9日表示，台灣具備發展無人機產業的條件，且有助於經濟與國防，但立法院刪除國防特別條例中的無人機預算，今年總預算也至今未通過，他呼籲產業界向在野黨表達態度，並強調在野黨不能無止境反對，不該影響產業發展。

檢認徐春鶯涉5罪 求處4年至4年10月徒刑

陸配徐春鶯涉反滲透法等罪遭起訴，新北地院9日辯論終結，檢方認定徐春鶯明知往來對象具中共統戰背景，仍持續匯報政情並受指示介入我國選舉，涉5罪各求處4年至4年10月有期徒刑。

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共同應對中國施壓 蕭美琴與惠恕仁聚焦合作強化執法量能

副總統蕭美琴表示，帛琉近年面臨中國將觀光資源「武器化」的挑戰，台灣除了協助帛琉推廣觀光，也會透過海巡、調查局及無人機技術合作，協助帛琉強化海域管理與執法量能。

外交部：中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權

針對中國交通部6日深夜宣布啟動所謂「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，並派遣海警船舶在我國東部海域從事非法執行活動，外交部9日予以強烈譴責，並鄭重聲明，各方任何協商談判都不得損及我國權益及利益。

中朝戰略同盟 學者：拉攏北韓、牽制美日

針對中國領導人訪問北韓一事，學者分析，可確定雙方會強化「戰略同盟關係」，中國也想藉此進一步拉攏並控制北韓，另希望利用圖們江進入日本海的相關商議能有所進展。

出口連31紅 提前改寫上半年新高 傳產現復甦

財政部公布5月海關進出口初步統計，在AI商機持續爆發帶動下，5月出口達784.8億美元，創歷年單月次高紀錄，年增幅高達51.7%，不僅連續31個月正成長，更提前於5月即寫下歷年上半年出口新高，且傳統產業貨類也開始展現復甦力道。

投信、散戶搶進台股反彈逾1200點 外資再砍賣超逾900億

台北股市在歷經前一天的股災後，9日在美股反彈激勵下，終場大漲1,201點，收44,704點，收復44,500點整數大關。三大法人中，外資連2天都淨賣超逾新台幣900億，自營商也是賣超，唯獨投信擴大買超至200多億。

美聯準會跟進升息？ 學者點出「兩大關鍵」估按兵不動

面對美伊衝突推升國際油價、通膨升溫疑慮再起，美國聯準會是否可能重啟升息循環成為市場關注焦點。台灣經濟研究院第六所所長吳孟道9日指出，儘管美伊戰爭推升通膨，但多半被視為短期因素，預估下週按兵不動的機率最高。

AI公務人才認定指引上路 預計2030年培育8.6萬人

數發部9日發布「AI公務人才認定指引」台ㄍㄨ，未來公務人員取得相關AI認證後，可登錄AI專長，作為職涯發展與升遷參考。政府也規劃建立培訓、認證到實務應用的完整機制，目標在2030年前培育8.6萬人次AI人才，加速AI在公部門落地應用。

夏季新冠疫情恐來襲 國內就診人次連3週升

台灣恐迎來一波夏季新冠疫情，疾管署發言人曾淑慧9日表示，國內上週新冠門急診就診共1,000人次，已連續3週上升，國際新冠疫情也呈上升趨勢，她呼籲民眾加強個人防護，並適時佩戴口罩。

中國海警進入日本與那國島EEZ 首次主張管轄權

日媒報導，6月3日有2艘中國海警船在台灣東部外海航行後，進入沖繩縣與那國島南方海域的日本專屬經濟區(EEZ)，並主張該區域是中國管轄海域，是中國海警局首次在該區域主張管轄權。

川普控伊朗擊落阿帕契直升機 美軍宣布展開打擊行動

美國軍方9日表示，美軍已經開始對伊朗發動打擊行動。在此之前，一架美軍阿帕契直升機在阿曼的海岸墜毀，美國總統川普稱伊朗要為這起事件負責。

民主剛果伊波拉疫情逾百死 武裝衝突阻礙防疫進展

剛果民主共和國宣布東部爆發伊波拉疫情後，不到一個月，已有至少100人死亡。由於疫情在爆發數週後才被發現，當地官員正加緊努力遏制病毒傳播。

烏克蘭輸出無人機經驗 拉脫維亞成第6個合作國

烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，烏克蘭與拉脫維亞簽署了一項無人機合作協議。雙方是在愛沙尼亞首都塔林舉行的烏克蘭與北歐及波羅的海國家峰會期間，由澤倫斯基與拉脫維亞總理庫爾柏格斯達成協議。

歐盟擬對俄實施第21輪制裁 禁止侵烏俄軍入境

歐盟執委會主席范德賴恩9日表示，歐盟正尋求對曾赴烏克蘭參戰的俄羅斯人實施簽證禁令，作為歐盟對俄羅斯最新一輪制裁中的一項措施。(編輯：鍾錦隆)