Taiwan FactCheck Center

近期社群平台流傳假冒媒體名義的貼文，聲稱半導體產業將大規模外移、導致數十萬人失業，意圖在農曆年前製造對台灣經濟前景的恐慌。這其實是舊謠言重製，利用民眾對知名媒體的信任進行造謠。

軍事謠言方面，近期網路上流傳一段「戰機飛越高雄」的影片，實則是挪用中共過去在平潭的軍演畫面，將火箭彈軌跡誤導為戰機，試圖營造國軍毫無作為的假象。

此外，一張標榜「2025年最乾淨蔬果」的排行榜圖卡瘋傳。然而，該榜單引用的是美國檢測數據，並不適用於氣候與病蟲害環境截然不同的台灣，盲目參考反而可能產生誤解。

廣告 廣告

【2026/1/19-2026/1/25】闢謠TOP10

本周值得關注的3類傳言如下：

｜假冒媒體冠名「半導體外移」，舊謠言重炒意圖唱衰經濟

近期網路熱傳一篇文章，煞有其事地引用《天下雜誌》統計，聲稱台灣將有2300家半導體廠商、10萬名員工外移，將造成嚴重經濟衰退。不過，《天下》已於1月17日聲明澄清，從未發布過相關統計數據或文章。

進一步追查發現，這則假訊息早在2025年就曾流傳過，當時並無任何主流媒體報導此一驚人數據。此次謠言捲土重來，不僅數據完全虛構，還盜用權威媒體名義增加可信度，是典型的「假借權威」造謠手法，民眾看到聳動標題時應先至媒體官網確認，以免受騙。

｜網傳「共機飛越高雄」影片，挪用平潭射擊演習畫面

一段15秒網傳影片顯示高空有飛行物軌跡，配文宣稱「多架共軍戰機飛越高雄，空軍視若無睹」。經軍事專家檢視畫面，影片中的白色煙霧軌跡特徵與戰機噴射尾流不同，實為火箭彈發動機留下的排煙。

實際上，傳言影片經查是挪用2025年底中共在平潭進行實彈射擊演習的畫面，發生地點並非高雄。根據國防部公布的區域動態資訊，近期並無共機飛入台灣領空，中國官方與相關軍事動態列表亦無相關紀錄。可知傳言意圖製造戰爭迫近的恐慌氛圍。

｜網傳「最乾淨蔬果排行榜」？美國數據不適用台灣環境

網路流傳一張「2025最乾淨食材TOP15」圖卡，列出鳳梨、玉米等蔬果農藥殘留最少，宣稱不用買有機也安心。不過，圖卡資料來源為美國環境工作組織（EWG），其檢測對象為美國市場的蔬果，反映的是美國當地的農業用藥規範。

農業藥物試驗所與食安專家均提醒，台灣高溫多濕，與美國氣候環境迥異，病蟲害種類不同，農民使用的藥劑種類與頻率自然也不一樣。有些在美國合法的農藥在台灣可能是禁用的，反之亦然。因此，直接將美國的「農藥殘留排行榜」套用到台灣蔬果並不科學。

【❌錯誤】網傳「天下雜誌統計，半導體產業外移2300家、員工外移10萬人」？

【❌錯誤】網傳「台大保健中心醫生提出警告，今日是冷10天的第一天」？

【❌錯誤】網傳「新冠又來了，可能不發燒，出現這5種症狀要當心」？

【❌錯誤】網傳「2025農藥殘留最少的15種蔬果排行榜」？

【❌錯誤】 網傳影片「多架共軍戰機飛越高雄高空」？

【❌錯誤】網傳影片「洋芋片有蟲」？

【❌錯誤】網傳「洪惠風醫師推薦血壓計」？

【❌錯誤】網傳影片「杜拜的5萬架無人機秀，正式進入金氏世界紀錄」？

【⚠部分錯誤】網傳影片「台鐵有神級票種，年滿65歲花幾百元5天內無限次搭台鐵」？

【❌錯誤】網傳「未來3天是10年來最冷的冷氣團來台。從明天開始，太陽會遠離地球，天氣會變得嚴寒」？



特別感謝排行榜技術提供：#資策會人工智慧研究院

特別感謝排行榜資料來源：#Cofacts真的假的資料

（記者：陳培煌；責任編輯：陳培煌）