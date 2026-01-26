【2026/1/26-2026/2/1】闢謠TOP10

Taiwan FactCheck Center

農曆年前聚會多、出國行程滿，大家關注流行病動態。近期印度立百病毒疫情較為明顯，台灣社群出現傳言，誇大宣稱立百病毒致死率高、讓周邊國家陷入「類新冠」的備戰狀態，容易引起恐慌。此外，社傳也有謠言持續放送「新冠又來了，這次可能不發燒」的錯誤資訊。



潛艦國造「海鯤號」於1月29日首次潛航測試，部分媒體報導海鯤號下潛50公尺；社群旋即出現傳言，將海鯤號潛50公尺與他國潛艦的潛航深度對比，但這其實是誤導性的比法。



日前美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀上台北101大樓引爆全民討論，除了精彩直播，網路社群也有很多AI圖片「共襄盛舉」。更有網友以AI提供的錯誤答案編造奧斯卡獎得主金國威在半空中參與101直播攝影，AI擾亂資訊生態、帶動媒體錯誤報導再添一例。

廣告 廣告

本周值得關注的3類傳言如下：

｜立百病毒全球低風險 社群傳染病焦慮湧現

1月28日起社群平台臉書、LINE等熱傳一篇文章，形容立百病毒是致死率高達75%、無藥可救、專門攻擊大腦的「末日病毒」，並聲稱亞洲緊急封鎖，印度周邊國家和地區陷入「類新冠時期」的戰備狀態。

很多人沒聽過的病毒總是容易引發焦慮，但其實，立百病毒（Nipah virus）於1998年首次發現，不是很新的病毒。它可人畜共通，果蝠為天然宿主，透過動物、人或受污染食物傳播。過去病例已證實病毒可人傳人，傳播途徑主要是體液接觸。

根據印度通報給世界衛生組織的資料，印度有2例確定病例，其所有密切接觸者檢測結果為陰性，疫情並未擴大，全球疫情也屬低度風險。

感染症專家表示，立百病毒致死率高，但其傳染力低（1人僅能傳染0.2-0.7人），大規模傳染風險並不高。民眾若沒去印度等疫區旅遊，基本上不用擔心會感染立百病毒。若會前往疫區者，應避免接觸蝙蝠、豬隻及受污染水果，且要注意飲食衛生，如有發燒症狀應盡速就醫並如實通報旅遊史。

｜霍諾德登101的另類啟示 AI圖擾亂視聽

霍諾德（Alex Honnold）獨攀台北101引發話題，社群有圖文宣稱此次紀錄片攝影是奧斯卡獎得主金國威（Jimmy Chin），且被媒體大量引用。但檢視《赤手獨攀台北101：直播》片尾，即可知道金國威並非團隊成員。

霍諾德先前曾揭露此次101紀錄片高空攝影，稱攝影團隊都是他的朋友，高空攝影指導Brett Lowell有個很瘋狂的大裝備，他基本上是在幾百英呎高的建築物外戴著一條固定繩索（static line），拿著這個無敵廣角鏡頭，就像飄在太空中。



網傳文章的原始發布者一開始發布一張AI影像；後來遭網友指證後，曾修改貼文，並於1月28日發文承認，其撰文時曾詢問AI，金國威是否來台參與拍攝，AI給了錯誤答案。不過這篇虛構的文章經媒體大量引用，已為媒體的公信力也帶來實質損害。



近期還有另一則AI圖擾亂視聽的實例。有影片宣稱屏東農民種出巨型深藍色香蕉；但這其實是AI生成的影片，創作者似乎是用AI創作搞笑，卻被很多人信以為真。近日香蕉研究所售苗與技術服務窗口接獲大量詢問「藍色香蕉」栽培與購苗，顯示虛假影片已影響產地端。

台灣香蕉研究所也表示，雖有名為「爪哇藍蕉（Blue Java）」的香蕉品種，但其果皮僅在未成熟時呈現偏灰藍、藍灰色調，成熟後仍會轉為黃色，外觀與網傳影片明顯不符。

｜認明投資詐騙 可疑訊息勿信勿點

近期貴金屬價格波動，網路流傳文章「台銀白銀存摺全攻略」；實際上，網傳內容沒有提供可信消息來源，台灣銀行根本沒有提供白銀存摺業務。

台灣銀行1月29日表示，從未有「白銀存摺」業務，網路流傳的台銀白銀存摺攻略是可能誤導民眾的虛構內容。台銀目前僅販售白銀條塊及白銀幣，相關金融商品資訊皆以官網與正式新聞稿公告為準。

近期也有許多臉書廣告宣稱台積電創辦人張忠謀要送書，要求臉書用戶點連結領取。這是詐騙訊息。台積電表示，張忠謀不曾透過社群平台舉辦過任何贈書活動、參與投資或股票團體，也沒有刊登此類廣告或分享投資經驗。

此類詐騙手法是透過臉書廣告，引導民眾加入LINE帳號，進一步獲取個資並邀請加入股市交流群組，是冒用張忠謀名義的詐騙訊息。

【❌錯誤】網傳「亞洲緊急封鎖，印度立百病毒讓醫護接連倒下」？

【❌錯誤】網傳「霍諾德攀101攝影推手曝光，是他的好友金國威」？

【❌錯誤】網傳圖片「海鯤號下潛50公尺，和世界還差的很遠」？

【❌錯誤】網傳「1.25兆特別預算，只有3000億是軍購」？

【❌錯誤】 網傳臉書廣告「張忠謀贈送書籍5000本，點連結領取」？

【❌錯誤】網傳「請禱告，緊急禱告請教，為印度教會禱告，昨晚有20座教堂被燒毀。而今晚，想要摧毀的，是奧里薩邦省200多座教堂。他們想在24小時內殺掉200名傳教士…」？

【❌錯誤】網傳「新冠又來了，可能不發燒，出現這5種症狀要當心」？

【❌錯誤】網傳影片「屏東藍色香蕉，顏色超不科學」？

【❌錯誤】網傳「台灣銀行白銀存摺攻略」？

【❌錯誤】網傳影片「美國沒有嚴重高齡化，因為芬太尼是美國的人口清除機制」？

特別感謝排行榜技術提供：#資策會人工智慧研究院

特別感謝排行榜資料來源：#Cofacts真的假的資料

（記者：陳偉婷；責任編輯：陳偉婷）