【2026/1/5-2026/1/11】闢謠TOP10

上週冷氣團發威，嘉義阿里山也久違地飄雪，社群傳言大量出現保暖提醒，例如注意溫差、小心心血管疾病猝發等正確提醒，但也有假借「台大醫生」名義發出的老謠言藉機重傳，也有民眾分享「彈指」保健心臟的偏方，錯誤保健資訊可能讓人錯失救命先機。

日前美國總統川普發動突襲，將委內瑞拉總統馬杜洛抓回美國受審，因事件發展頗具戲劇性、大眾也非常好奇，各大社群平台開始熱傳馬杜洛被抓的影像，有些還是以AI生成或改圖而成，不少人信以為真。

AI技術對謠言生態造成劇烈影響，社群平台持續出現AI生成影片，大量散播夾雜錯誤資訊的內容，且特別針對年長者可能喜歡的體材，例如敬老愛心卡使用範圍、台鐵老人票等，加強打擊數位查核弱勢者。

本周值得關注的3類傳言如下：

｜冷氣團發威 低溫保健傳言盛行

最近多則低溫衛教提醒盛傳，老年人、有心血管疾病或有三高的民眾，確實要格外注意低溫帶來的健康威脅，注意室內外溫差、做好保暖。

有些衛教資訊確實來自專業醫師，但也有謠言打著醫院或醫師名號，混淆視聽。例如一則傳言稱「台大保健中心醫師提出警告」，是2018年起流傳至今的老謠言，台灣大學保健中心在2020年曾經闢謠，並澄清該中心醫師從未發表過網傳說法。



每到冬天社群也會有人傳授保健心血管的密招，近期一則傳言說，只要「用大拇指和中指彈指可強化心血管」；這其實缺乏科學根據的做法，中醫也沒有利用「彈指」強化心血管的保健法。

中醫師說，中指有個「中衝穴」位於心包經上，但其位置無法靠彈指刺激，且穴位也有一定深度，網傳做法並不可行。

｜台中敬老卡可抵醫院掛號嗎？台鐵有超強老人福利？別被誤導了！

查核組織近日接獲數十則民眾通報，有傳言稱台中敬老福利卡可折抵19家醫院的掛號費；實際上，台中市的敬老愛心卡每個月提供1000社福點數，可用於交通、醫療、運動等範疇，其中醫療部分，持敬老卡至台中市各區衛生所及合約診所就醫可折抵健保門診基本部分負擔費用50元，並不包含傳言所提的19家醫院免收掛號費。

另有Youtube影片也宣稱，台鐵有「神級票種」，年滿65歲花「幾百元」就能5天內無限次搭乘台鐵。經查證，所謂「神級票種」指的是台鐵的「TR-PASS」票券，又分3日券與5日券。年滿65歲民眾可以半價購買，價格分為1200元（3日券）、1600元（5日券），並非影片所說「幾百元」。這種影片其實是以AI生成，內容真假參雜，容易給人「資訊豐富」的錯覺，不是可信來源。

｜美國抓捕委內瑞拉總統 AI影像謊稱實況

1月3日美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，戲劇性發展受全球矚目，美國總統川普也不斷透過他的社群平台釋放現場訊息和畫面。不過，多虧了AI科技，早在美國官方公開影像資訊，社群已經大量流傳「現場影像」，這些以AI生成的畫面逼真、甚至畫質精細，第一時間確實不易辨識真假。

【❌錯誤】今晚10點開始，春安專案到2月11日晚上止？

【❌錯誤】台中19家醫院可以用敬老愛心卡抵銷掛號費？

【❌錯誤】2026年起，敬老卡功能大爆發？

【❌錯誤】網傳「台大醫生提出警告，今日是冷10天的第一天」？

【❌錯誤】每天1分鐘用左手大拇指和中指彈指，讓心臟更有力？

【⚠部分錯誤】台鐵有神級票種，年滿65歲花幾百元5天內無限次搭台鐵？

【❌錯誤】美軍逮捕馬杜洛實況？

【❌錯誤】美軍押送委內瑞拉總統馬杜洛離境？

【❔證據不足】中國割電纜的船隻剛剛觸礁爆炸？

【❌錯誤】中共軍演後，美軍發布航艦群與戰機協防台灣影片？

