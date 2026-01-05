2026《WE ARE》2/26登場 32組藝人演出精采可期

記者劉昕翊／臺北報導

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時。文化總會今（5）日預告，節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年，保證精采得連轉臺的機會都沒有。

《WE ARE》致力打造9歲到99歲都有共鳴的節目內容，從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，每一段演出皆為節目量身打造，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞臺上的「拼盤式」呈現，而是真正為「這一夜」而存在；今（5）日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續4年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相。

吳姍儒Sandy表示，每一項表演都有其意義，她覺得節目到了第4年，演出的陣容也都看了之前的節目，也越來越有信心原來我們要一起做的事情是「這件事情」；迎接馬年，她希望大家「馬尼（money）很多」，同時她也教孩子一些過年吉祥話，今年就可以要一些紅包，但也立刻說「錢這種身外之物，小孩不用懂，放在媽媽這裡就好」。

另外，苗可麗分享，看到節目內容後蠻開心的，長大以後覺得現在的過年少了一股以前的年味，這次的內容感覺就是鄰居在一起陪大家在除夕夜守歲，她希望大給觀眾回味早期過年是什麼味道，而除舞臺上的回憶，她透露現在最重要的心願就是爸爸身體健康，只要沒有工作就會回臺中陪爸爸，就連過年也選擇留在家人身邊，把時間都留給父親，現在的自己，更懂得珍惜相處的時光。

文化總會今（5）日舉辦《WE ARE》錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續4年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相。（記者劉昕翊攝）

HUR+攜手AKB48 Team TP、ARKis、VERA，將於《2026 WE ARE 我們的除夕夜》帶來勁歌熱舞。（記者劉昕翊攝）

ARKis攜手AKB48 Team TP、HUR+、VERA，將於《2026 WE ARE 我們的除夕夜》帶來勁歌熱舞。（記者劉昕翊攝）

演出藝人苗可麗及連續4年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相《WE ARE》錄前記者會。（記者劉昕翊攝）