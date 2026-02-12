2026「500元運動幣」今開獎！領取、使用方式懶人包

為落實全民運動政策目標，自115年起將青春動滋券轉型為運動幣，年滿16歲以上國民皆有資格登記參加抽籤，中籤結果將於今（12）日下午2時公布，如何領取、使用運動幣500元，本篇帶您一次了解。

運動幣領用方式一次看。（圖／運動部提供）

運動部表示，凡民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」(500.gov.tw)登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤，中籤民眾自115年3月1日起開放領用，使用期限至115年12月31日。

如何確認有無中籤？

運動部預訂於115年2月12日以直播方式公開抽籤，以「身分證末碼」抽出60萬份500元運動幣，並發送中籤通知簡訊，中籤民眾也可透過網路直播或於115年2月13日上午10時至動滋網公告查詢。

領取方式為何？

中籤民眾首次進入「我的運動幣」頁面，應輸入身分證號、出生年月日及驗證健保卡卡號，並輸入簡訊4位驗證碼，即可取得動態二維碼(以下簡稱QR Code)及付款碼。中籤民眾如再次進入「我的運動幣」頁面，須輸入身分證號、密碼(手機號碼)、出生月日，即呈現QR Code、已抵用金額、剩餘抵用額度及抵用紀錄。

使用規則為何？

運動幣為電子錢包，內有500元額度不限抵用次數，民眾可以截圖或列印QR Code及付款碼，於當日臨櫃消費時出示QR Code或付款碼，亦可至線上平臺輸入付款碼消費使用(動態QR Code及付款碼1小時有效)，若超過有效期限，請重新至「我的運動幣」輸入基本資訊，產生QR Code及付款碼。運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，本部將終止民眾領取抵用權利。

動態QR Code機制為何？

為防止有心人士轉賣圖利或遭盜用等情事，運動幣採動態QR Code，使用期限為 1 小時，民眾成功領幣後，如未於 1 小時內消費抵用，可至「我的運動幣」輸入基本資料，重新取得QR Code。

使用範圍為何？

為運動產業發展條例第4條所列業別（除運動博弈業），且提供「做運動」、「看比賽」、「添裝備」相關運動服務業者，可申請成為合作店家。運動幣新增開放「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，民眾可使用運動幣添購運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等產品；「做運動」、「看比賽」類別可500 元全額抵用，合作店家經營運動場域及其直營附屬店家皆可進行抵用。觀賞職業運動所做的相關消費，除門票外，尚有支持球隊的應援衣飾、加油道具、海報或紀念品等，皆屬「看比賽」範疇；在運動場館(如健身房、游泳池或球場等)從事運動除了入場券、場地租金外，於該運動場館從事運動所需之運動消費品項，如毛巾、泳帽、護具等配件，皆屬「做運動」的範疇。

使用期限為何？

115 年運動幣自115年3月1日10時起開放民眾領用，抵用期限至115年12月31日24時截止，逾期失效。

使用方式為何？

運動幣可於實體店家及線上平臺消費抵用，民眾取得QR Code及付款碼後，可前往合作店家消費使用，臨櫃結帳時出示QR Code或付款碼，並告知簡訊驗證碼即可抵用，超過運動幣餘額需自行支付差額；民眾於線上平臺購買票券、報名賽事或購買用品，於系統輸入付款碼、身分證號末四碼及簡訊驗證碼後即可抵用，超過運動幣餘額需自行支付差額。

如何查詢合作店家？

民眾可至動滋網「合作店家」頁面，查詢各縣市、鄉鎮區、營業類別或輸入門店名稱，即可閱覽各合作店家資訊。

使用運動幣QR Code或付款碼時，是否須提供簡訊驗證碼？

為防止有心人士盜取民眾個人資料，進而盜用或轉賣運動幣，民眾持QRCode 消費抵用時，須告知合作店家簡訊驗證碼方可抵用。

運動幣可以給親友使用嗎？

運動幣限本人使用，現場消費抵用時，除出示QR Code掃描或輸入付款碼，店員會詢問民眾簡訊驗證碼，以確認本人消費抵用。

運動幣消費紀錄如何查詢？

民眾可至動滋網，點選「我的運動幣」登入即可查看抵用紀錄，每1筆交易完成後就可以立刻查詢。

若遇到盜領或盜用的問題該如何解決？

請已領幣民眾妥善保管運動幣QR Code及付款碼，一旦使用後即無法退回。若有發現疑似遭人盜領或盜用的問題，先確認是否有親友代領或代用而未告知之情形，若無，請致電運動幣客服專線02-77523658由客服人員協助留存相關紀錄，俾憑辦理後續事宜。

運動幣一經使用可以退費嗎？

運動幣經合作店家掃碼或輸入付款碼完成消費抵用後，無法退還運動幣，若有相關退換貨需求，請依各合作店家之規定辦理。

