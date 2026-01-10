2026 AI人才年會登場 賴總統盼全民成為善用AI人才

賴清德總統與現場來賓參觀展場攤位 (總統府提供)

賴清德總統與來賓合影 (總統府提供)

賴清德總統致詞 (總統府提供)

總統賴清德聽取攤位說明 (總統府提供)

「2026 AI人才年會」今天（10日）在臺北世貿一館盛大舉行，總統賴清德親自出席並致詞，強調政府將透過「AI新十大建設」與跨部會合作，全面推動AI人才培育與產業數位轉型，加速臺灣進入AI時代。賴總統指出，AI已從未來式轉為現在進行式，各界必須把握機會迎向挑戰。

賴清德總統在致詞時表示，政府去年提出「AI新十大建設」後，各部門對於AI人才培育不遺餘力。未來在產業端，將協助百工百業導入AI技術，讓100萬家中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，政府將投入千億規模的創投資金，並以在2040年培育50萬名多元AI人才為目標，讓臺灣在全球AI競爭中保持領先優勢。

賴總統指出，AI帶來的不僅是工業革命，更是人才結構與生活型態的全面改變，因此提升全民AI運用能力至關重要。他強調政府推動AI政策不是要獨厚部分產業，也不是要大家都去學習如何寫程式，而是要讓2,300萬人都能成為善用AI的人才，懂得提出精準問題、找到合理應用並運用AI進行管理與決策。

為培育跨領域人才，政府除了規劃大規模創投資源外，也整合教育與職訓資源，推動教育部「人文社會跨域課程」、經濟部「AI新秀計畫」、勞動部AI職訓課程、環境部淨零綠領培訓聯盟等方案，並由行政院人事總處為公務人員開設AI訓練課程，鼓勵年輕學子與各行各業積極學習AI工具，成為既懂產業知識又懂AI技術的「二刀流」人才。

賴清德總統強調，政府推動AI建設的最大目的是厚植國家競爭力，讓臺灣在邁向智慧化社會的過程中不落人後。他指出，國力不只取決於晶片奈米數，更在於全民運用AI的深度與廣度，因此在政府與學校、企業共同努力下，期望每位願意學習、持續精進的人，在這場AI變革中都能找到舞台與機會。