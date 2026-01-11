2026 AI人才年會 百工百業導入AI與培育人才

賴清德總統10日上午出席「2026 AI人才年會」時表示，政府在去年提出「AI新十大建設」，各部門對AI人才培育不遺餘力，未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，將投入千億規模的創投資金，2040年要培育50萬名多元的AI人才，讓臺灣在未來AI發展更往前邁進。

總統致詞時表示，非常高興受邀參加「2026 AI人才年會」，和大家一起見證AI在臺灣的蓬勃發展。並指出，國家善用教育、栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。個人則是透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也才會跟著好。感謝主辦單位結合企業需求及年輕人對未來的期待，同時對接臺灣未來競爭力，讓臺灣在未來AI發展能更往前邁進。

總統認為，AI改變世界已經不是未來式，而是現在進行式，因此對AI人才的培養非常重要，在許多人對AI還心存疑惑時，AI已悄悄改變生產模式及生活方式。換句話說，AI帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉。

總統說，臺灣何其慶幸，經由幾代人的努力，科技產業已在臺灣建立穩固基礎，並在全球高科技產業扮演關鍵角色。回首過去從機械化、自動化到數位化，現在開始要全面推動智慧化；過去臺灣硬體製造為臺灣打下良好基礎，現在則要著重AI應用，讓臺灣在下一個世代確保優勢的競爭地位。因此當政府大力提倡AI時，絕對不是要獨厚部分產業，也不是要大家都去學習如何寫程式，而是要培養2300萬人都能成為善用AI的人才。

總統指出，未來善用AI的人才，除了必須提出精準問題、找到合理應用，也要能夠提出解決方案達到創新、創業目標，更要懂得善用AI做管理和決策。無論是理工或人文社會科學出身，只要肯跨域學習，AI一定是個人或企業最好的幫手。

總統強調，為了厚植國家競爭力，確保下一世代競爭優勢，政府在去年提出「AI新十大建設」，除了要建置主權AI和國家算力中心，也要發展矽光子、量子運算和機器人等關鍵技術，最終目標是要建立AI創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，以及打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入AI。因此未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，則將投入千億規模的創投資金，目標為2040年要培育50萬名多元的AI人才。

總統表示，國力不只來自於晶片的「奈米數」，更取決於每一位國民運用AI的深度與廣度。當AI越強大，人文素養就越珍貴。感謝蘇巧慧立法委員非常關心也積極推動《人工智慧基本法》，讓該法順利通過。政府各部門對AI人才培育不遺餘力，包括教育部「人文社會跨域課程」、經濟部「AI新秀計畫」、勞動部「AI職訓課程」及環境部「淨零綠領人才培訓聯盟」都已經開始實施，行政院人事總處也針對公務人員推動人工智慧訓練課程；目的是鼓勵年輕學子和各行各業包括公務人員都要學習AI工具，成為既懂產業知識，又懂AI技術的「二刀流」人才。

總 統強調，AI是臺灣轉型與成長的重要機會，絕對不能夠錯過，鼓勵大家勇敢嘗試，運用科技創造價值，政府和學校、企業一起努力，讓每位願意學習、持續精進的人，都能夠在AI時代找到發揮的舞台。並祝福活動圓滿成功，每家企業都能夠找到好人才，每位青年都能看見更寬廣的未來。

隨後，總統與現場貴賓參觀展場攤位。包括行政院創新經濟顧問簡立峰、數位發展部次長侯宜秀、立法委員蘇巧慧、TechOrange科技報橘創辦人戴季全、均一平台教育基金會董事長呂冠緯、You-rator數位人才媒合平台營運長黃呈智等亦出席是項活動。

(撰文、攝影：總統府)