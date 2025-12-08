2026 AI仍精彩 台股主動式ETF帶勁
【記者柯安聰台北報導】美國11月ADP就業報告顯示私人部門就業減少32000人、低於市場預期，帶動市場對12月FOMC 再降息1碼的押注持續升溫，股市風險偏好回暖、美元走弱、長天期殖利率走低的「壞消息變好消息」情境再現。ADP今年下半年就業創造「停滯」、且小型企業為主要拖累；市場預估聯準會12月降息機率攀升、期貨市場透過CME FedWatch顯示降息機率居高不下。
野村投信表示，在國際風險偏好改善的帶動下，台股維持「強勢震盪、輪動為王」的節奏，即便短線雜音仍在（政策、供應、估值），但長線機會更清晰：ADP低於預期推升降息押注，風險資產情緒改善；台股在高檔維持輪漲強勢，AI與雲端CapEx的結構性成長將繼續決定主線。策略上，逢回布局具長期需求與營收落地的賽道，並以「產能能見度＋合約保障＋測試／良率進度」作為選股與持有的三大依據；短期波動視為換手與提升投資組合品質的契機。
時序即將步入2026年，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，觀察近期台股盤面，機器人、航運、金融族群活躍；大型電子權值股輪動，大盤仍在高檔區間整理，多檔機器人與散裝航運類股出現攻高，顯示市場資金對「題材＋趨勢」的偏好仍強。產業研究顯示，北美8大雲端服務商（CSP）在2026年合計資本支出有望年增約40%，上看6000億美元，2025年已上修至年增65%；Google、Meta、AWS、Microsoft等皆調高AI／資料中心投資與自研ASIC進度，將沿路拉動GPU/ASIC、記憶體、先進封裝材料，以及液冷電力等整體供應鏈。後摩爾時代的AI晶片與系統也帶來新的結構性瓶頸：一是CoWoS等先進封裝產能偏緊、尺寸與成本約束凸顯；二是HBM3/3e供應吃緊、價格抬升；三是美系CSP自研ASIC導入更大型封裝，部分需求轉向Intel EMIB以緩解尺寸／成本壓力。多方資料指出，CoWoS產能在2025–2026年持續「賣超」、且被NVIDIA等高頻寬GPU優先鎖定；同時，HBM 2026年合約產能幾近「售罄」，使得整體AI伺服器的交付節奏易受封裝與記憶體兩端卡點影響。
張繼文進一步指出，從估值與風險報酬角度觀察，根據FactSet報告，S&P 500未來12個月前瞻本益比約21.5倍，雖高於5年與10年平均，但在企業獲利持續上修時期仍屬可解釋；若拉長至2026–2027年AI主線企業的獲利推算，估值與成長的匹配度較2023–2024年「僅靠想像」階段更佳。當前短線修正反而提供多頭更充足的換手空間。
野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A ETF經理人游景德進一步分析，AI供應鏈的關鍵風險，除了美國關稅／政策的不確定性之外，還包含三項：其一，先進封裝（CoWoS/SoIC）仍為AI加速器量產的「喉嚨口」，即便晶圓與記憶體充足，封裝測試時槽仍是節拍器；其二，HBM 在 2025–2026 年維持緊平衡、價格上移，企業級記憶體與SSD價格連動抬升；其三，T‑Glass等特用玻纖布材料短缺延續，ABF 高階產品交期被動拉長，部分訂單遞延至2026甚至 2027。上述三項風險已在多個產業與媒體管道中被反覆驗證。
游景德表示，台股投資布局操作宜採「回檔布局長期趨勢股、提高持股品質」兩段式思維：第一段，優先鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的AI供應鏈主軸（AI 伺服器的液冷／配電／組裝／測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備），以具體的CapEx落地與出貨里程碑為依據；第二段，對缺貨零組件的擴產進度（COWOS/HBM/T‑Glass）建立「事件清單」，確認需求能轉化為營收而非僅停留敘事；同時持續比對CSP的AI CapEx與實際營收是否同步提升，避免估值與基本面脫節。 建議可留意具題材性與基本面支撐的強勢族群，AI伺服器供應鏈（液冷、電力、組裝、測試）、先進封裝／ASIC、高速連接與光通訊；蘋果新機概念與ABF載板受AI/HPC推動，需求與價格動能續強，加上台灣ABF指標廠商在明年延續復甦、價格上調與良率改善的趨勢，相關公司營收與毛利率展望轉佳，中長期主線我們仍看好AI類股。在傳產方面，在全球基建投資增加、能源轉型帶動原物料需求、國際貿易回溫、政府擴大公共工程預算前提下，看好鋼鐵(受惠基建與能源轉型需求)、水泥(隨著公共工程與房市回溫)、航運(全球貿易穩定成長，運價維持高檔、汽車零組件(電動車滲透率提升，供應鏈需求擴大)。（自立電子報2025/12/8）
其他人也在看
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 6
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前 ・ 7
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 19 小時前 ・ 10
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 17
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電展開攻勢市值重返38兆元 供應鏈齊步大漲
受到美國降息機率濃，台積電ADR上周五收漲，台股今（8）日由台積電（2330）領軍大漲，早盤漲勢凌厲，攻堅至1,485元大漲25元，市值重返38兆元大關，來到38.51兆元，台積電供應鏈股價也齊步衝鋒，洋基工程（6691）、矽格（6257）等均拉上漲停。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
外資連5買！三大法人買超達191.17億元 股民直呼又要衝了：來真的？
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（8）日終場上漲322.89點，加權指數收28303.78點，漲幅1.15%，成交金額為4247.44億元。據證交所盤後公布籌碼...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1