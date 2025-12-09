「2026 AI賦能學院」大師開課 進階班、入門班招生
（中央社台北9日電）AI正改變工作方式，從搜尋、內容生成到工作應用，都迎來全新效率標準。中央社推出「2026 AI賦能學院」系列課程，無論是AI新手或專業工作者，都能在短時間內快速建立AI時代核心競爭力。
中央社「2026 AI賦能學院」整合產業趨勢、實戰操作及工具應用，首波開設兩大系列課程：入門班「上班族 賦能課程」、進階班「從SEO、AIO到GEO」；邀請具有台大資管博士、NVIDIA DLI認證講師、國立大學資管教授的國際級產學專家親授，不只教導如何使用AI，也教戰如何用AI解決真實工作問題、提升專業產出、強化個人品牌競爭力。
入門班課程涵蓋「AI時代生存術」、「文件與資料效率革命」、「行銷與說服力強化」、「AI簡報影音製作」等4大課程。
課程內容包括：AI基礎觀念、AI工具(Gemini 3 Pro、Veo3、Nano Banana Pro...)、資安原則、AI搜尋與手機應用；長文摘要、合約快篩、會議紀錄與數據整理；文案生成、社群語氣切換、談判與業務模擬；AI簡報自動生成、圖片處理、影音剪輯與虛擬主播製作。手把手教導用AI解決文件、會議紀錄、文案與簡報製作等日常任務。
進階班則聚焦「搜尋新生態戰略轉移」、「內容重塑與 E-E-A-T」、「技術佈局與轉換策略」、「私域與長期內容護城河」4大主題課程。
進階班課程包括：從零點擊搜尋、SEO/AIO/GEO差異與佈局；打造AI友善內容、Q&A模組、人類經驗與權威建立；Schema、GEO技術、Landing Page與CRO；名單吸引、Email自動化、多平台策略。充分掌握AI搜尋時代的內容策略，建立可被AI主動引用的高權威內容與網站。
「2026 AI賦能學院」將於2026年1月期間上課。進階班為每週一晚間7時至9時15分，費用新台幣1萬5000元；入門班為每週五晚間7時至9時15分，費用1萬1000元。12月20日前報名者，可享早鳥優惠9500元。
中央社歡迎有興趣者立即線上報名：www.accupass.com/go/ailearning2026。掌握AI工具應用、內容策略與職場技能，在快速變動的AI時代，提升專業競爭力，迎向AI進階之路。（編輯：吳素柔）1141209
