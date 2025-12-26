2026 AI 狂潮續航！外媒點名台廠「5猛將」 記憶體伺服器供應鏈引爆

財經中心／程正邦報導

隨著 2025 年進入尾聲，全球科技產業正將目光投向 2026 年的成長動能。美國知名投資機構 Wedbush 證券在最新報告中指出，台灣科技供應鏈 11 月的營收表現遠超傳統季節性水準，顯示 AI 伺服器與記憶體兩大領域的正循環才剛開始。分析師布萊森（Matt Bryson）點名奇鋐、信驊等台廠猛將，在雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出的浪潮下，營運表現將一路旺到 2026 年。

群聯科技11月表現亮眼，被外媒點名。（資料照）

伺服器零件需求超預期：信驊、奇鋐成領頭羊

根據財經網站《Seeking Alpha》報導，Wedbush 的調研數據顯示，11 月全球伺服器零組件的銷售額較往年平均水準高出約 7%。其中，散熱大廠奇鋐與伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊的表現尤為搶眼，營收增幅雙雙擊敗市場預期。

布萊森分析，這反映了企業不僅在 AI 伺服器上砸下重金，標準型伺服器的汰換需求也維持穩健。特別是信驊與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）的緊密合作，使其在伺服器產業鏈中站穩不可或缺的戰略位置。Wedbush 於 12 月初進行的亞洲供應鏈調查亦證實，AI 伺服器的中長期訂單能見度極高。

記憶體大廠創見資訊。(記者陳弋攝影)

記憶體供需失衡：從 NAND 到 DRAM 全線飄紅

在記憶體領域，創見、群聯與南亞科 11 月的亮眼成績單，宣告了漲價循環正進入加速期。報告指出，這波始於 2025 年 3 月的價格多頭走勢，在第四季因 CSP 業者突然上調需求展望，導致 DRAM 與 NAND Flash 同步陷入嚴重的缺貨狀態。

布萊森預期，隨著供應商產能優先配置給獲利更高的 AI 相關產品，傳統存儲市場的供需緊繃狀況將在 2026 年進一步擴大。

DRAM大廠南亞科日前驚傳爆發鉅額違約交割案，總金額高達新台幣2,646.45萬元。（圖／翻攝自南亞科技官網）

DDR4 獲利結構翻轉：毛利直追 HBM

另一個值得注意的結構性變化是傳統 DDR4 記憶體的「逆襲」。據《工商時報》觀察，2026 年第一季 DRAM 合約價漲幅預計從 30% 起跳。由於 AI 產能排擠了消費性產品空間，導致 DDR4 價格暴漲，預估 8Gb 產品的毛利率將衝上 50%，與毛利約 60% 至 70% 的高頻寬記憶體（HBM）差距正在縮小。

這種獲利結構的轉變，讓三星等國際原廠改變了原先計畫讓 DDR4 停產（EOL）的時程，轉而傾向簽訂中長期合約以鞏固獲利。這對台系記憶體廠南亞科與華邦電而言是極大利多，市場對其 2026 年的獲利預期已紛紛調升。

