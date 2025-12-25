2026 Art Future跨界時尚當代美學 引領未來藝潮

君悅飯博 1625 Room 展出，藝術家 詹明樺、CHEN KT、李仕璽，藝術經紀王鈺琪，「駿馬奔騰」攜手與 AIMhub.USC 共同呈現跨媒材與當代視野交會的藝術作品。圖:謝依靜提供

2026 Art Future 將於1 月 9 日至 12 日，在君悅飯博展 1625匯聚新銳藝術家與經典潮流，為藏家們帶來知行合一，橫跨一二手領域的收藏視野。本次展中新銳藝術家 Chen KT 以礦石結構分子為靈感，透過高科技影像處理，炫彩詮釋自然能量震撼。詹明樺藝術家以純粹自在的超現實語彙，其創作軌跡與魅力呈現內心流動與情感。資深藏家李仕璽除攜來浮世繪典藏作品外，更在「時尚衛浴，獨享瞬間」為你掌鏡留下霎那永恆! 藝術經紀王鈺琪則以藏家領域，獨特視角呈現當代思維，引領多元藝術。誠摯邀請藝術愛好者們，特備香檳與香草品茗，只為您來場深度知性蒞臨鑑賞。

(左) 藝術家李仕璽，資深浮世繪.賽璐璐動畫原畫藏家。(右)運用高階科技重構影像抽象創作-藝術家KT圖:謝依靜提供

藝術家 CHEN KT 以數位影像為創作核心媒材，運用高階影像技術轉譯自然生成的紋理與色彩，發展出具抽象的當代藝術實踐。其作品關注自然內部潛藏的秩序、能量與流動，透過影像層次與色彩節奏的重構，使畫面游移於現實與想像之間，形成空間與情緒深度的心象地景。CHEN KT 表示將自然礦石視為持續生成的視覺語言，讓影像成為感知與內在世界的投射場域，展現科技與藝術交會的另一種觀看方式。其作品邀請觀者重新思考自然、影像與感知之間細膩而深層的關係。

資深浮世繪與賽璐璐動畫原畫藏家—藝術家李仕璽表示，他長期研究動畫原畫賽璐璐（Cel Animation）技法，開創出獨具辨識度的跨媒材藝術形式創作。復興早期動畫原畫的手工精神，發展出「訂製肖像藝術」的當代表現。以專業攝影作為背景基底，再疊加手繪線條與色彩，最終覆以一層「超扁平」手繪平面層，使作品在寫實與平面、記憶與想像之間形成張力。李仕璽的藏品/作品結合動畫原畫肖像技法、當代影像與超扁平精神的獨特脈絡，被策展團隊推選並置於展覽敘事之中。

(左)詹明樺的柔和超現實主義：將孤單深藏於溫柔。(右)藏家王鈺琪Kiki以「生活為藝」為核心理念。圖:謝依靜提供

這位藝壇新銳藝術家詹明樺以柔和的超現實主義，將孤單與內在情感深藏於溫柔畫面中。自幼熱愛繪畫的她，因求學異地壓力一度失去信心，直至畢業製作才展露才華，歷經職涯挫折後，她選擇回歸創作初心，以「莫比烏斯環、克萊因瓶、圖地反轉」孕育出風格更自由流動的「無盡蛇系列」。詹明樺表示不受網路資訊干擾，將敏感純粹的內心結合拓樸與幾何符號，轉化為繽紛夢幻的畫作，為快節奏世界帶來單純而溫柔的美好，更呈現其創作軌跡與現場創作魅力。

活躍於藝術經紀、策展及藏家的王鈺琪Kiki表示，本次藝術家 × 藏家聯展中，她以藏家視角出發，結合藝術代理角色，完整呈現當代藝術在生活中的多元樣貌。展出收藏，包括喬恩．布格曼繽紛童趣的Soft Bear系列與大尺幅《嬉戲》，以及上野陽介療癒能量的立體角色，展現對國際當代與潮流藝術的敏銳品味；同時呈現代理之一的書法家陳建彪，作品以筆墨回應身體節奏與內在狀態，使筆韻安放於日常精神風景。王鈺琪以「生活即美學」為軸心，邀請你走入Kiki的美學視野。

