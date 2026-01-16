2026 Bloom彰化花海節 1/17浪漫登場

2026 Bloom彰化花海節，17日、本週六浪漫登場！（圖：李河錫攝）

彰化市公所，為配合「2026花在彰化博覽會」，在二期稻作收割後，特別在彰草路123巷旁、廣達8公頃多的農田，精心打造一大片波斯菊、百日草與向日葵等繽紛多彩的浪漫花田，訂於週六(17日)盛大舉辦「2026 Bloom彰化～浪漫相遇」花海節；賞花期一路延續到2月份春節連續假期，誠摯邀請全國民眾前來欣賞浪漫花海、遇見幸福！

彰化市長林世賢表示，在春光乍現、鳥語輕唱的時節，盛大舉辦花海節活動，不僅可以使市民親近土地，也能讓更多大小朋友走進田間，感受農村獨特魅力；市公所訂於1月17日、本週六，將在花海入口處舉辦「2026 Bloom彰化～浪漫相遇」系列活動，規劃有多元展演與體驗內容，下午3點起、則開放最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，讓大小朋友們走進田間，親自感受大豐收的樂趣，以及設置美麗的特色藝術裝置，陪伴大家度過一個美好而浪漫的假日時光。

與浪漫相遇！2026 Bloom彰化花海節，17日、本週六繽紛登場！（圖：李河錫攝）

當天活動除了有絕美花海可盡情拍照、打卡，還安排一系列趣味與體驗兼具的節目：有超萌的幼童律動演出、植栽與親子DIY、可愛動物互動區、親子闖關樂，與毛孩闖關、毛孩義剪、狂犬病預防注射；現場同時還設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐活動，讓大小朋友能邊賞花邊品味在地美食；此外，今年更特別在花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香、拍出最具田園氛圍的療癒照片。

林世賢市長強調，目前彰化花海已經進入怒放期，美得讓人目不轉睛，邀請大家在1月17日一起參加「2026 Bloom彰化～浪漫相遇」花海活動，在繽紛花田間散步、喝咖啡、逛市集、闖關玩樂、拔蘿蔔，與春天來一場幸福又浪漫的相遇，為新的一年迎來最美好的開始！拍照上傳FB公開分享並按讚，即可獲得精美小禮（數量有限、送完為止）。（李河錫報導）