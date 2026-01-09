「2026 Bloom彰化—浪漫相遇」1/17登場。





彰化市公所延續深受好評的春季花海活動，今（2026）年以「2026 Bloom彰化—浪漫相遇」為主題，於彰化市彰草路123巷旁農田（彰草路與金馬路交叉路口），攜手在地農友種植大片波斯菊、百日草與向日葵，繽紛花海盛開，賞花期預計至2月上旬。

花海活動結合農業體驗與城市景觀，適合親子與家庭共遊。市公所將於1月17日在花海入口舉辦主題活動，讓民眾共度美好假日時光。

活動內容包含幼童律動表演、親子DIY、可愛動物互動、親子闖關、毛孩闖關與義剪、狂犬病預防注射，以及深受歡迎的拔蘿蔔農事體驗。今年並於花田設置大型稻草捲裝置，增添拍照亮點。

廣告 廣告

現場另有花田美食市集與在地農特產品展售，並提供咖啡及蜂蜜水限量免費品嚐。活動當天拍照上傳FB公開分享並按讚，即可兌換精美小禮（數量有限）。

活動地點緊鄰金馬路主要幹道，自行開車可由金馬路轉入彰草路，依現場引導停車；搭乘市區公車者，於金馬路沿線站點下車後步行約10分鐘即可抵達，交通便利。

更多新聞推薦

● 藍白續擋總預算審查 內政部：影響空勤海豚直升機隊升級、新住民發展署籌設