「2026 Bloom彰化」17日登場 賞花期到2月上旬

彰化市公所「2026 Bloom彰化～浪漫相遇」花海活動，今（17）日於彰草路123巷旁、彰草路與金馬路交叉口農田熱鬧登場。占地超過8公頃的花海，種植大片波斯菊、百日草與向日葵，花色層層交織，隨風搖曳，賞花期預計可延續至2月上旬，成為冬末初春最吸睛的田園風景。

活動現場熱鬧非凡，民眾不僅能在花田中盡情拍照、打卡留念，還能參與多項親子與趣味體驗活動，包括幼童律動表演、植栽與親子DIY、可愛動物互動區、親子闖關遊戲，以及毛孩闖關、毛孩義剪與狂犬病預防注射等，讓大人小孩與毛孩都能玩得盡興。

今年活動更別出心裁，在花田間設置大型稻草捲，讓民眾能擁抱稻香、取景拍照，營造濃厚田園氛圍，成為不少遊客鏡頭下的療癒亮點。

彰化市長林世賢表示，花海活動不僅讓市民親近土地，也希望吸引更多家庭走進農田，認識農村、感受農業之美，因此市公所每年冬末初春都會規劃大規模花海活動，讓城市與農村自然連結。

活動自上午9時展開至下午近4時，安排多元展演與體驗內容，其中最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」於下午3時多登場，農田內準備約4,000顆蘿蔔，讓大小朋友親手下田，體驗收穫的喜悅。

另外，花田旁也設有美食市集和在地農特產品展售，還貼心準備咖啡、蜂蜜水等限量免費試飲，讓大家邊賞花邊吃、邊走邊逛；只要拍照上傳FB公開分享並按讚，還能拿到精美小禮，讓賞花行程多了一點小驚喜。