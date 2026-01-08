2026 CES》內顯也能玩戰地風雲6！英特爾Panther Lake筆電高效120 FPS、27小時續航

英特爾在CES 2026展會上，除了展示製造工藝的突破，更將焦點轉向消費者最關心的效能與電池續航力，正式推出全新分級的Intel Core Ultra X9與X7行動處理器。這款被定義為「X」世代的Core Ultra系列3（Series 3），憑藉著與Lunar Lake相同的低功耗架構基礎，在效能與能源效率上實現了前所未有的躍升，徹底打破了高效能運算必然犧牲續航力的傳統印象。

在發表會現場，英特爾客戶端運算事業群總經理Jim Johnson展示了系列3在能源管理上的驚人表現。他指出，研發團隊對能效的追求近乎執著，透過重新設計的「低功耗島（Low-power Island）」與專用的低功耗E-core，系列3在處理網頁瀏覽與視訊會議等日常工作時，能將功耗降至最低。

功耗降至三分之一 筆電續航正式進入「以天計算」時代

Johnson於現場具體示範：「在系列3上串流4K影片，功耗僅為前代的三分之一。這種幅度的削減，讓我們不再以『小時』來衡量電池壽命，而是開始談論以『天』為單位的續航力。」依據英特爾官方數據，在特定筆電設計中，系列3的Netflix串流續航時間最高可達27.1小時，樹立了行動運算的新標竿。

除了長效續航，效能表現同樣令人驚艷。相較於前一代Lunar Lake，Intel Core Ultra X9 388H在相同功耗水平下，多執行緒效能大幅提升了60%。這歸功於最高可達16核心的CPU配置，其中包括8個效能核心（P-core）與8個效率核心（E-core）的混合架構，能完美應對遊戲、內容創作與高生產力的多工需求。

英特爾客戶端運算事業群資深副總裁暨用戶端事業群總經理Jim Johnson，於CES 2026發表Int。（英特爾提供）

多核心效能躍進60% 16核心架構全面鎖定高生產力

繪圖效能則是系列3此次改版中「最重大的更新」。英特爾發表了代號為12Xe架構的整合式顯示晶片—Intel Arc B390顯示晶片。這顆GPU內建96個XMX AI加速器，可提供高達120 TOPS的圖形算力。

Intel PC產品部門總經理Dan Rogers自豪地宣布：「Panther Lake將是史上首款在上市首日即支援『AI多幀生成（AI-based Multi-frame Generation）』技術的整合式顯示晶片。」該技術能實現每渲染一幀、由AI生成三幀的效果，使遊戲畫面流暢度倍增。

英特爾副總裁暨PC產品行銷總經理Dan Rogers，於CES 2026發表Intel® Core™ Ultra系列3處理器。（英特爾提供）

內顯效能大爆發 AI幀生成讓3A大作破120FPS

為了證明其強大實力，英特爾邀請了美商藝電（EA）技術合夥副總裁Jeff Skelton同台，展示熱門大作《戰地風雲 6》（Battlefield 6）在內顯上的運行效果。在開啟XeSS 3與AI幀生成技術後，這款3A大作在輕薄筆電上的平均幀率可突破120 FPS，表現比競爭對手高出近三倍。Skelton感慨地表示：「如果你幾年前跟我說，我會站在英特爾的舞台上討論我們的遊戲在整合式顯示晶片上運行得多麼出色，我絕對不會相信。Panther Lake的表現確實令人讚嘆。」

Intel Core Ultra系列3不僅是一個處理器系列，更是一個完整的運算平台，整合了Intel Wi-Fi解決方案、智慧顯示技術與情境感知充電等先進功能。首批搭載該處理器的消費型筆電已於1月6日開放預購，並預計於1月27日在全球正式上市。隨著X9與X7等旗艦型號的入市，英特爾正以卓越的效能與長達一整天的續航力，重新界定高端筆電的市場標準。

