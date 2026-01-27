2026 CES 定調實體 AI 元年！ 傅莞淇揭台廠二次超車隱形優勢

【緯來新聞網】隨著 2026 年 CES 大會落幕，全球科技產業正式邁入「實體 AI」元年。NVIDIA 執行長黃仁勳在展覽中提到，現在的機器人技術就像當年的 ChatGPT 一樣，正處於爆發的前夕；促使矽谷投資風向大轉彎，從單純的雲端運算，轉向實體AI。2025 年前三季，實體 AI 投資額突破 1,035 億美元，顯示資本市場正加速推動其進入工廠與家庭的實質落地階段。

《遠見雜誌》專案主編傅莞淇於緯來財經《投資聊一SHOT》節目中分析，這波浪潮最核心的改變，就是機器人從原本「設定好動作」的自動化，升級到「能自己思考」的自主化。不只可以聽懂人話、自己規劃動作，行動不再受限於預設的程式碼。不過，現實世界不像網路世界，容錯率非常低，一點錯誤就可能造成危險，再加上機器人的動作數據難以收集，這些都是目前業界所面臨的挑戰。因此，現在都普遍偏好使用虛擬模擬技術（Sim-to-Real），讓機器人在電腦裡先「練好功」，再出來闖蕩現實世界。



而在這場全球競賽中，台灣因地緣政治和資安優勢，而站上了一個絕佳的制高點。傅莞淇強調，在中美競爭的大環境下，美國客戶相當重視「民主供應鏈」，因此時常會避開中國企業做為合作夥伴。雖然矽谷新創在開發上很有想法，但普遍缺乏硬體製造與供應鏈管理的經驗。此時，台灣過去累積的硬體製造實力與資安信用，就成了美商最佳合作首選，讓台灣在這波實體 AI 浪潮中，一躍成為最重要的技術窗口。



更關鍵的是，台灣比起日本與韓國，其實還藏有一些「隱形優勢」，像是更靈活的人力成本與更好的英語溝通能力。在這場「由虛轉實」的對決中，台灣不只是代工，更是整個實體 AI 生態系裡最重要的整合引擎。



究竟台廠如何在精密模擬環境中縮短研發時間？又該如何利用這波紅利在市場上二次超車？想知道更多關於「實體AI」的精彩內容請鎖定「緯來財經YouTube」《投資聊一SHOT》，於每周二、四17:30準時上新片！

