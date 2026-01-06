2026 CES》領跑Wi-Fi 8時代！聯發科發表Filogic 8000 主打高可靠度、低延遲
2026年美國消費性電子展（CES）開幕首日，全球科技巨頭聚焦AI應用全面滲透硬體終端。聯發科（2454）於展會中發表全新Wi-Fi 8晶片平台Filogic 8000系列，不僅展現了聯發科在無線通訊技術的領導實力，更為日益擁擠且要求嚴苛的AI驅動環境，提供了極高可靠度與超低延遲的連線解決方案。
為AI世代而生：Wi-Fi 8重新定義連線穩定度
隨著連網裝置數量呈指數級成長，無線網路環境面臨嚴峻的干擾與連線不穩考驗。聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞指出，聯發科已率先推動Wi-Fi 8在各項應用領域的落地，包含寬頻閘道器、企業級AP以及各式終端裝置。他強調，透過CES的展示，不僅展現了聯發科對次世代無線技術的承諾，更鞏固了其在現有Wi-Fi世代中的技術領先地位。
Filogic 8000系列的核心競爭力在於其針對四大核心領域的技術創新：首先，透過協同波束成形（Co-BF）與協同空間重用（Co-SR）等「多AP協同運作」技術，能有效降低裝置間的干擾 ；其次，藉由動態子頻段運作（DSO）與非主頻道存取（NPCA）大幅提升頻譜效率。
此外，針對AI應用最重視的覆蓋與延遲問題，Wi-Fi 8導入了增強型長距離（ELR）與分散式頻譜資源單位（dRU），確保裝置即使在網路邊緣也能享有穩定連線，滿足XR、雲端遊戲及工業自動化對即時性的嚴苛要求。
全球生態系齊發聲：合作夥伴力挺Wi-Fi 8戰略
此次聯發科的技術突破獲得了產業界的高度共鳴。Wi-Fi聯盟總裁兼首席執行官Kevin Robinson表示，聯發科率先推出的 Wi-Fi 8 解決方案樣品，正是展現產業強大發展動能的最佳範例。他認為Wi-Fi 8將開啟高效能連線的新世代，不僅支援複雜的沉浸式體驗，更具備極高可靠度的多Gbps等級傳輸能力。
在終端與基礎設施端，全球領導品牌亦紛紛表達對Filogic 8000系列的支持，勾勒出未來數位生活的藍圖。PC與終端巨頭HP，個人系統事業群商用型電腦研發事業處副總裁鄭詔文指出，聯發科推動Wi-Fi 8發展，不僅形塑了「未來工作」的新型態，更為全球家庭與企業開創嶄新的連網體驗；華碩全球副總裁張仰光與宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正也一致看好Wi-Fi 8在可靠度與連線效能的躍進，期待能持續深化與聯發科的夥伴關係，為使用者提供更高速、更智慧的連線感受。
網通設備廠與電信商部分，Ruckus Networks全球研發與產品部資深副總裁 Anindya Chakraborty對聯發科在Wi-Fi 8的研發成果表示驚豔；Buffalo董事田村信弘則認為，聯發科的前瞻佈局正在為家用與商用的無縫連網開創新機。鴻海工業互聯網通業務部工程副總裁Steven Chang與韓國電信（KT）副總裁JY Sohn均期待將最頂尖的通訊技術推向市場。
聯發科目前每年擁有超過20億台連線裝置的出貨規模，並與德國電信、Airties、SoftAtHome等全球重要夥伴緊密合作。針對高階與旗艦裝置設計的Filogic 8000系列首款晶片，預計將於今年正式送樣。隨著AI驅動與低延遲應用需求達到高峰，聯發科正憑藉其在Wi-Fi 7累積的市場優勢，加速將Wi-Fi 8轉化為市場主流，持續引領智慧應用的未來。
