2026 CES 「AI落地應用」畫重點！AMD蘇媽打頭陣、輝達高通英特爾同搶進

不用懷疑，年度科技風向球、地表最大消費電子展CES又成AI專場！2026年CES展將在1月6日登場，預估將有13萬人與4,500家廠商與會。今年CES以「AI Forward」（AI前行）為主題，聚焦AI融入生活場景應用，從AI PC、AI機器人、智慧家電、自駕車到企業解決方案，換言之，AI已成消費電子標配選項。

今年CES大展已可預期AI遍地開花，廠商不會再說「AI能做什麼」，而是將大秀「AI落地應用」，產業面向橫跨AI PC、智慧家電、汽車、穿戴裝置到企業解決方案，AI不只再是基礎建設，更是相關應用的標配選項。

AI PC 巨頭再度交鋒，輝達執行長黃仁勳2025年擔綱開場主講後，今年則由蘇姿丰接棒！蘇姿丰將在CES發表開幕主題演講，深入介紹AMD跨運算堆疊的創新如何推動前所未有的技術突破，並引領AI技術在全球發揮更廣泛的效益。預期AMD將會推出新款旗艦和遊戲處理器。

美國大廠怎會錯過主場商機，輝達、AMD、高通和英特爾預期都將在展期發佈新品。英特爾全新的 Panther Lake 移動端處理器有望上陣，聯想等下游PC品牌也會公佈對應的NB新品。高通也有望有新品推出，搶進AI PC戰場。

值得留意的是，今年中國品牌廠將滿血回歸，指標性大廠聯想直接包下拉斯維加斯的地標Sphere球幕影院，將創新科技大會（Lenovo Tech World） 同場加映將創下史上規格最高的聯想創新科技大會。

聚焦台灣廠商，除了PC品牌班底宏碁、華碩，微星、技嘉外，IC設計廠聯發科，鈺創也將秀出AI新品，其中，鈺創董事長盧超群除疫情外，累計15年親自參與CES，今年再度親征將以「MemorAiLink show up」為主軸參展，展示包含多項AI 邊緣創新解決方案。

統一投信台股團隊表示，AI應用落地、技術逐步成熟，使市場對AI應用需求強勁。近期美國雲端服務巨頭的財報也顯示，AI為營收帶來的正面效益已經開始顯現，這也促使企業加大對AI的資本支出，進一步帶動AI伺服器供應鏈獲利上修。2026年輝達和雲端服務巨頭都將推出新款AI晶片，新產品規格升級也將帶動相關族群營收，包括散熱、CCL、PCB、高速傳輸等

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。至於低軌衛星方面，未來五年因各國軍備競賽而帶來的衛星發射潮，預期將讓台灣通訊設備與射頻相關產業受惠，成為電子產業之外的重要成長曲線。

