2026新春優惠開跑！PlayStation找來LE SSERAFIM金采源代言

迎接2026年農曆春節，台灣索尼互動娛樂 (SIET)今日 (2/3)宣布啟動全新年度企劃「Love of Play」，並且邀請韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源 (KIM CHAEWON)擔任活動主角。同時，官方也公布了玩家最期待的新春優惠方案，PlayStation 5主機將祭出新台幣1600元的折扣優惠。

采源帶你玩！「Love of Play」系列影片上線

今年新春企劃走的是溫馨活潑路線。在「Love of Play」系列宣傳片中，金采源將透過四支不同主題的影片，演繹如何透過PlayStation與家人、朋友共度年節時光，或是享受獨處的遊戲假期。

今日釋出的首支影片《家人篇》中，可以看到金采源與家人互動的可愛模樣。後續影片預計將陸續釋出，粉絲們可以鎖定PlayStation官方YouTube頻道。

新春硬體優惠：PS5、VR2都有折扣

針對想要在過年期間添購新裝備的玩家，SIET宣布自2月6日起至2月19日止，將於指定經銷商推出限時優惠：

• PlayStation 5主機：現折新台幣1600元。

• PlayStation VR2：現折新台幣3200元。

• PlayStation Portal遙控遊玩機：現折新台幣600元。

大作陣容入列，《羊蹄山戰鬼》也在優惠名單

此次優惠名單中出現了多款近期話題大作，包括由Sucker Punch開發的《羊蹄山戰鬼》 (Ghost of Yotei)、小島秀夫新作《死亡擱淺2：冥灘之上》 (DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH)，以及備受好評的 《宇宙機器人》 (Astro Bot)、《漫威蜘蛛人2》 (Marvel's Spider-Man 2) 與 《戰神：諸神黃昏》 (God of War Ragnarök) 等，均有折扣優惠。

攜手Wiggle Wiggle推出超萌聯名週邊

為了讓品牌形象更貼近年輕族群與生活風格，PlayStation 這次也特別與韓國知名時尚休閒品牌Wiggle Wiggle展開跨界合作，推出一系列色彩繽紛的限量聯名商品，包含：

• PlayStation x Wiggle Wiggle 可水洗室內拖

• PlayStation x Wiggle Wiggle 壓克力夾子組 (2件)

• PlayStation x Wiggle Wiggle 壓克力杯墊

玩家只要參與經銷商的新春優惠活動，或是在指定期間參加社群媒體活動，就有機會獲得這些限量週邊。

