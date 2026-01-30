2026 Coachella 科切拉音樂節卡司公開！BIGBANG、SHINee泰民、KATSEYE等…時間地點、演出陣容一次看

Coachella 科切拉音樂節明年將於美國時間4/10～4/12、4/17～4/19連續兩週登場，日前完整卡司公開，其中包括Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Karol G等歐美大咖歌手，還有韓團BIGBANG、SHINee泰民、韓國出道的國際女團KATSEYE；日本雙人嘻哈組合Creepy Nuts、日本創作歌手藤井風等日韓卡司，門票已於9/19開賣！想要朝聖最大規模的音樂節，千萬不能錯過！2026 Coachella 科切拉音樂節時間地點、演出陣容、直播平台一次看。

BIGBANG將合體登上2026 Coachella 科切拉音樂節舞台。（圖／xxxibgdrgn IG）

2026 Coachella 科切拉音樂節｜時間地點售票

演出時間：

（美國時間）2026/4/10～4/12、4/17～4/19 下午1點至晚上12點

（台灣時間）2026/4/11～4/13、4/18～4/20 凌晨4點至隔天下午3點

演出地點：美國加州印第奧 Empire Polo Club

售票資訊：https://www.coachella.com/

2026 Coachella 科切拉音樂節｜演出陣容亮點

Coachella 每年都會齊聚歐美流行音樂以及少數亞洲歌手，與樂迷一起共度連續兩週末的精彩舞台。今年更是邀請韓國天團BIGBANG合體演出！此外還有SHINee成員泰民首度登上科切拉舞台，以及韓美合資公司推出的六人國際女子團體KATSEYE；日本卡司則有演唱《膽大黨》主題曲的雙人嘻哈組合Creepy Nuts、創作歌手藤井風等。

歐美卡司：Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Karol G…

日韓卡司：BIGBANG、SHINee泰民、KATSEYE、Creepy Nuts、藤井風

SHINee泰民將登上2026 Coachella 科切拉音樂節舞台。（圖／xoalsox IG）

KATSEYE將登上2026 Coachella 科切拉音樂節舞台。（圖／katseyeworld IG）

2026 Coachella 科切拉音樂節｜完整演出卡司

4/10 & 4/17（五）

完整卡司：Sabrina Carpenter、the XX、Nine Inch Noize、Disclosure、Turnstile、Ethel Cain、Dijon、Teddy Swims、KATSEYE、Devo、Sexyy Red、Central Cee、Foster the People、Levity、Blood Orange、Moby、Marlon Hoffstadt、Lykke Li、fakemink、Gordo、Creepy Nuts、Joyce Manor、BINI、Kettama、Groove Armada、Joost、HUGEL、CMAT、Slayyyter、Prospa、Hot Mulligan、Hamdi、Fleshwater、Max Styler、Wednesday、Dabeull、The Two Lips、Ninajirachi、Max Dean & Luke Dean、Cachirula & Loojan、Jessica Brankka、Chloe Caillet & Rossi、Arodes、NewDad、Carolina Durante、flowerovlove、Febuary、Bob Baker Marionettes、Youna、Sahar Z

4/11 & 4/18（六）

完整卡司：Justin Bieber、The Strokes、GIVEON、Addison Rae、Labrinth、SOMBR、David Byrne、Interpol、Alex G、SwaLee、Solomun、Taemin、PinkPantheress、Royel Otis、REZZ、Fujii Kaze、Adriatique、Davido、Boys Noize、Geese、rusowsky、¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U、Green Velvet & AYYBO、Luisa Sonza、ZULAN、Los Hermanos Flores、Bedouin、Ceremony、54 Ultra、Noga Erez、Ben Sterling、Blondshell、Lambrini Girls、Ecca Vandal、Mind Enterprises、Freak Slug、SOSA、Mahmut Drhan、Riordan、Die Spitz、 WHATMORE、GENESI、Yamagucci

4/12 & 4/19（日）

完整卡司：Karol G、Young Thug、Kaskade、BIGBANG、Laufey、MajorLazer、Iggy Pop、FKAtwigs、WetLeg、Clipse、Subtronics、Little Simz、Mochakk、Duke Dumont、Worship、Armin van Buuren & Adam Beyer、Holly Humberstone、Gigi Perez、The Rapture、Suicidal Tendencies、BUNT.、French Police、Black Flag、Oklou、Royksopp、The Chats、DRAIN、Model/Actriz、COBRAH、Los Retros、WhoMadeWho、Jane Remover、RØZ、Glitterer、Carlita & Josh Baker、MESTIZA、&friends、AZZECCA、LE YORA、Samia、Tomora

2026 Coachella 科切拉音樂節卡司公開！。（圖／coachella IG）

2026 Coachella 科切拉音樂節｜直播平台

直播時間：（台灣時間）2026/4/11～4/13、4/18～4/20 早上7點開始

直播平台：Coachella 官方 YouTube 頻道

