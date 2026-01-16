2026 COMPUTEX亮點曝光，黃志芳預告：科技界天王巨星都會來！貿協3.0轉型有三大方向

面對2026年AI、地緣政治等趨勢與挑戰，貿協董事長黃志芳周四（1/15）預告，貿協已啟動「3.0轉型」，以面對川普2.0大規模典範轉移時代。 黃志芳說明，「貿協3.0」轉型三大方向，包括要成為「全球戰略情報與供應鏈韌性協調中心」、「情報、資本、貿易三位一體的戰略執行機構」以及「經貿決策智庫、數位生態系統營運者、風險管理引導者」。 黃志芳也預告，2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將盛況可期。他說，今年將首度單獨設置「AI ROBOTICS（智慧機器人）」專區，也同樣會有大家熟悉的多位科技界巨星、CEO，出席參與論壇與主題演講。

貿協揭示2026年大趨勢 「川普2.0」帶動全球典範大轉移

貿協周四舉行2026年度記者會，說明今年三大工作重點包括「AI 產業化」、「產業AI化」與「全球布局」。黃志芳說，過往企業熟悉的1990年到2020年「大平穩時代」，意指有單一超強的美國、低關稅、低通膨、低利率的時代，已成過去。

黃志芳說，如今「川普2.0」時代，面對的是地緣政治動盪、大國博弈激烈、民粹掛帥、貿易壁壘與產業政策障礙，讓地球不再是「平的」而是立體的，因此大家正在見證的，是「全球典範大轉移」的年代。

黃志芳表示，川普的「MAGA」（讓美國再次偉大）政治運動，正加速此全球典範轉移，三大面向包括「地緣政治重塑全球秩序」、「總體經濟重寫遊戲規則」與「AI 科技重新定義生產力」，在改變人類過去半世紀以來習慣的工作與生活方式。

貿協董事長黃志芳

▲貿協董事長黃志芳（前中）、秘書長王熙蒙（前左）、副秘書長邱揮立（前右）與團隊同仁合影。鄭鴻達攝影

台灣同步迎來第二次產業轉型 經濟韌性、AI產業化成重點

回到台灣，黃志芳表示，繼1980年代後，許多台灣企業被迫轉移到中國與新南向國家生產的第一次轉型後，此時也迎來第二次轉型挑戰。他解釋，第一次轉型是水平規模擴大、著重於勞力生產與工廠管理，第二次則是「變種」。

黃志芳說，這一次的轉型，台灣不再只是「代工者」，必須轉變為全球生產系統的定義者，因此台灣管理的不只是勞工，而是管理機器人的人機協作生態系，這也呼應了總統賴清德就職演說時宣告的「經濟韌性」還有「AI產業化」方向。

貿協與時俱進轉型「3.0」 黃志芳定位貿協扮演三大角色

因此，黃志芳說明，在此時代背景下，有別於「貿協1.0」的全球拓銷、買主媒合、傳統展會平台、「2.0」的數位行銷、電子商務、低碳經濟、服務業、國際醫療、供應鏈布局，貿協必須轉型為「貿協3.0」。

黃志芳說明，「貿協3.0」將扮演「全球戰略情報與供應鏈韌性的協調中心」，以及「情報、資本、貿易三位一體的戰略執行機構」，還有「經貿決策智庫、數位生態系統營運者、風險管理引導者」。

黃志芳

▲貿協董事長黃志芳說明2026年產業趨勢與工作重點。鄭鴻達攝影

2026COMPUTEX首設「AI機器人」專區 黃志芳曝科技界巨星們將出席

談到2026年COMPUTEX，黃志芳說明，若把AI產業想像成一個人，美國矽谷有如「大腦」，扮演角色包括開發、研發演算法、軟體等，但若人類要進入AI普及、量產的時代，還需要「大腦」和「身體」結合。

黃志芳說明，若人類要能夠達到這個AI應用的目的，在「身體」這一塊的製造、研發、運籌整合與供應鏈的平台，台灣的COMPUTEX所扮演的，是全世界獨一無二的角色。

黃志芳、COMPUTEX

▲貿協董事長黃志芳預告2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）將以AI、機器人為重點。鄭鴻達攝影

因此，黃志芳預告2026年COMPUTEX將聚焦AI運算、機器人、智慧移動與次世代科技等項目，且今年最大特色，就是除了在南港展覽館之外，也將首度啟用世貿1館與台北國際會議中心，作為AI與機器人專區的專館，盛況可期。

黃志芳也神秘地預告，大家所熟悉的這些科技界天王巨星，今年仍會繼續支援COMPUTEX的CEO主題演講，並透露他上周在美國CES期間，已拜訪各重要客戶與CEO，「今年CEO演講仍將是國際產業界關注焦點」。

貿協2026將持續擴點 「台灣形象展」將登波蘭等四國

對於貿協在伊朗德黑蘭設置台貿中心，是否受全國性示威影響？黃志芳表示貿協隨時掌握狀況，雖然當地通訊有時會受影響，但他們每天都與該中心主任孫經權保持聯繫，孫主任也與當地台灣僑胞維持聯繫，並已擬定好撤退計畫。

黃志芳也預告，貿協2026年也會隨著全球、台灣布局與產業在海外佈局的腳步，依然計畫會在海外設立新的台貿中心等海外據點，大家敬請期待。

黃志芳提到，貿協今年規劃在美國、波蘭、日本及菲律賓舉辦 「台灣形象展」，其中在波蘭華沙首度舉辦的「歐洲台灣形象展」，將可助業者深入了解、布局中東歐，更是掌握、爭取烏克蘭重建商機的最佳契機。

貿協獨家開發AI代理「SAIL」將問世 助力企業方便、精準掌握商情

有關貿協提供哪些企業AI服務？黃志芳說明，貿協創新中心所開發的AI代理（agent）「SAIL」（領航），將協助台灣企業加快AI化，此服務將於「台灣經貿網」提供付費與非付費會員兩種服務，預計會在今年上半年問世。

黃志芳解釋，相較於自行去問其他AI代理，貿協開發、提供的「SAIL」AI代理服務，善用貿協的產業經驗、知識，能幫使用者更精準地了解、提出問題，其功能也已由貿協訓練到一定程度，使用上更為方便、精準。

黃志芳進一步補充說明，貿協會結合貿易大數據、50 多年的實戰經驗與全球60多個駐點商情，可提供深度情報分析，藉由 AI 高效處理海量資訊，且由專家團隊「去偽存真」，確保每份研析報告，都成為企業可信賴的決策參考。

相關新聞： 貿協穩定幣論壇登場！台日韓星業者、專家雲集共探新趨勢，金管會曝「虛擬資產法專法」上路期程





