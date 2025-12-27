2026《Dispatch》元旦情侶呼聲最高是他們！回顧歷年經典「每對都是超大咖」

2026即將到來，新一年的元旦情侶人選備受期待，圖為Rain與金泰希、玄彬孫藝真。資料照



新的一年即將到來，素有韓國演藝圈「最強狗仔」名號的韓媒《Dispatch》今年是否會依循往年慣例，在1月1日曝光最新的「元旦情侶」令網友們充滿期待。《太報》以下為您盤點歷年的「元旦情侶」名單，以及今年呼聲最高的「元旦情侶」CP！

回顧過去，《Dispatch》（D社）自2013年起，幾乎每年都會在1月1日公開一對重量級明星戀情，2013年公開Rain與金泰希，2014年為李昇基與潤娥，2016年則是金俊秀與EXID Hani；2019 年曝光EXO KAI與Jennie，2021年公布玄彬與孫藝真；2023年則提前在2022年底曝光IU與李鍾碩的戀情。

李鍾碩與IU在2023年大方承認熱戀。資料照

不過目前至今，已經成功修成正果的D社元旦情侶，就只有Rain與金泰希、玄彬與孫藝真兩對。

至於2017、2018、2022、2024年，皆因社會或娛樂圈重大事件未公布元旦情侶；2025年則因濟州航空空難進入全國哀悼期而缺席。今年外界普遍認為，《Dispatch》有望回歸傳統再度出手。

隨著年關將近，韓網與粉絲們討論熱度逐漸升高，今年也有許多CP被列入「敲碗名單」。其中，BIGBANG隊長G-Dragon權志龍被認為有望被點名，他近期剛回歸，還在節目中親口透露已有曖昧對象，加上過往曾與水原希子、李周妍、Jennie傳出緋聞，近期又被傳與TWICE Sana關係密切，讓外界對其感情動向格外好奇。

此外，演員柳演錫與蔡秀彬因合作電視劇《現在撥打的電話》傳出緋聞，網友發現劇播完以後，兩人仍有被拍到私下共進晚餐、穿著居家服外出散步的畫面，被形容宛如新婚夫妻，也被視為可能的元旦情侶人選之一。

《現在撥打的電話》。劇照

另一組備受討論的是《背着善宰跑》的「金邊CP」邊佑錫與金惠奫，兩人在劇中的超強CP感，戲外互動自然，加上約30公分的最萌身高差，被粉絲封為「近年最強CP之一」，不少觀眾期盼能從戲裡走到戲外。

邊佑錫（右）與金惠奫以浪漫穿越劇《背著善宰跑》暴紅。iQIYI提供

不過事實上，D社曾在10月20日預告，2026年的元旦情侶是一對「愛豆」（idol），因此防彈少年團BTS的隊長RM與aespa成員Karina也被列入猜測名單，兩人曾在公開場合靠近交談，引發部分網友解讀肢體動作與互動默契，雖然粉絲多半認為僅是正常社交，但仍掀起不小討論。

另外，華莎與演員朴正民因在今年的青龍獎合作歌曲《Good Goodbye》舞台，兩人在台上的互動被形容「滿滿的粉紅泡泡」，加上他們也在這首歌的MV當中飾演情侶，讓不少網友敲碗希望兩人真的能步入現實，也被納入「許願名單」。

