2026 DORAEMON FUN RUN 哆啦A夢歡樂路跑 即日起受理報名

2026DORAEMON FUN RUN 哆啦A夢歡樂路跑即日起受理報名，活動現場將規劃多處主題拍照區，為跑者留下美好回憶。（全統運動提供）

記者彭新茹／新竹報導

跟著哆啦A夢的腳步，跑向充滿笑容與能量的一天，「二０二六DORAEMON FUN RUN 哆啦A夢歡樂路跑」正式宣布登場，將陸續在新北、台中、高雄舉行，邀請大小朋友一起走出戶外，用輕快步伐享受運動的樂趣。

主辦單位全統運動表示，活動以「開心跑、輕鬆動」為核心概念，特別打造活動限定的路跑主題造型，讓哆啦A夢與夥伴們陪伴參加者一起完成每一段路程。無論是第一次參加路跑，或是想找個理由和家人朋友一起動起來，都能在這場活動中找到屬於自己的節奏。

廣告 廣告

全統運動指出，「二０二六DORAEMON FUN RUN 哆啦A夢歡樂路跑」將哆啦A夢充滿想像力與歡樂氛圍的世界觀，融入路跑與現場體驗之中，活動現場規劃多處主題拍照區與互動空間，讓參加者在運動之餘，也能留下輕鬆愉快的紀念畫面，希望透過運動，傳遞開心、陪伴與向前邁進的力量，讓不同年齡的參加者，都能在同一條跑道上，跑出屬於自己的好心情。

活動地點包含新北微風運河廣場、台中中央球場及高雄夢時代大道，三地皆規劃約三至四公里的休閒路線，適合親子家庭、朋友相約，或單純想享受運動時光的參加者，一起用笑容完成全程。

本次活動開放「歡樂時光組」與「快樂奔跑組」兩種報名組別，為鼓勵更多人參與運動、享受活動樂趣，主辦單位推出多項報名限定好禮，完成報名即可獲得限量「手機背夾掛繩」，早鳥報名者還有機會抽中「收納折疊箱」。此外，活動期間亦提供多款活動限定商品加購，兼具實用性與紀念價值。活動即日起於全統運動報名網開放報名，額滿即止。