《2026 FIFA世界盃™》國際足壇巔峰賽事 台視無線獨家轉播

10位主播球評攜手 精彩戰況專業解析

全球矚目的國際足壇巔峰賽事「2026 FIFA世界盃™」，將於六月點燃戰火！台視取得國內無線電視獨家轉播權，將從6月12日起至7月20日於台視主頻轉播18場小組賽、16強賽、半準決賽、準決賽、季軍賽及冠軍賽，陪伴球迷們一同見證世界足壇一流好手挑戰世界盃的精彩過程！為打造最專業、最具臨場感的觀賽饗宴，台視推出由林煒珽、陳亞理、常富寧、田鴻魁、鄭先萌、李弘斌、傑拉德、黃天佑、蔡宜瑾及羅伊等10位國內知名主播球評，組成堅強轉播團隊，以專業精準的播報功力為核心，從參賽48國隊伍的球風腳法、攻守陣形到戰術佈局，全方位解析關鍵賽事，帶領觀眾深入精彩的經典對決，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。

2026世足史上最大規模！體能與新賽制成奪冠雙重考驗

「2026 FIFA世界盃™」由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦，不僅是世足史上首次，也是規模最大的一屆！資深主播林煒珽強調：「本屆世界盃由三國共同舉辦，跨越多個時區和地理條件，各隊都要面臨非常嚴苛的舟車勞頓考驗，而且比賽整體時間比以往多出一個禮拜，剛結束職聯賽季的球員們體力還有多少油量、影響巨大。」，資深主播陳亞理則表示：「這屆世界盃在賽制上有很大改變，在過去32隊的世界盃，小組賽結束後直接進入16強。但2026年賽程被完全拉長，新增32強淘汰賽，淘汰賽階段多出整整一輪，使得強權落馬的爆冷機會大幅增加，除了小組賽階段各組的前2名可以直接晉級外，12個小組中『成績最好的8個第三名』也能挺進下一輪，這樣的賽制改變會讓參賽各國的戰術策略改變。」

賽程拉長一週！球員體能成奪冠最大變數 兩位資深主播也分別指出本屆的觀賽重點，林煒珽強調球員的世代交替：「39歲的梅西和41歲的C羅肯定是最後一舞，巴西的內馬爾也已經34歲，新生代的巨星姆巴佩要尋求第二座冠軍盃，英超進球機器哈蘭德終於踢進會內賽，還有西班牙18歲神童雅馬爾能否即使趕上開賽、都是焦點。」，陳亞理也強調：「新的賽制改變會讓參賽各國的戰術策略改變，這意味著過去如德國、烏拉圭等在2022年因小組第三慘遭淘汰的強權，在新賽制下將有極大機會存活，球隊在小組賽可能採取更保守、精算進球數的『鐵桶陣』戰術。」



台視將從6月12日起至7月20日於台視主頻轉播「2026 FIFA世界盃™」18場小組賽、16強賽、半準決賽、準決賽、季軍賽及冠軍賽，並於晚間十點重播精彩賽事，誠摯邀請觀眾朋友鎖定台視主頻！完整賽事轉播表與最新戰報，請至台視官網查詢 https://www.ttv.com.tw/

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