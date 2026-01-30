「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」2/7盛大登場 嶄新遊樂設施亮相

▲市長陳其邁與偕臺灣港務公司、多位民意代表等貴賓共同進行啟動儀式，宣布2026高雄冬日遊樂園活動將自2月7日起正式登場。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄愛河灣越來越熱鬧！高雄市政府觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請60週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並三度攜手臺灣港務股份有限公司，讓高雄港16-18號碼頭化身歡樂碼頭樂園。今（30）日辦理「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」記者會，臺灣港務公司總經理王錦榮、高雄港區土地開發公司總經理蘇志勳及高雄市觀光相關公協會代表均親自出席共襄盛舉。高雄市長陳其邁表示，今年高雄冬日遊樂園的碼頭樂園特別推出9項全新設計、首度亮相的遊具設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，更特別針對2-4歲小朋友規劃幼兒遊戲區；豐富多元的遊樂設施全部開放、免費遊玩，還有美食市集及趣味親子互動展演，歡迎全國民眾大小朋友「冬日出遊選高雄」，來高開心過好年！

市長陳其邁表示，冬天高雄氣候穩定，適合全家出遊，今年邁入第三年的「高雄冬日遊樂園」活動結合趣味遊樂設施及精彩展演，深受大人小孩喜愛；活動預計將在下週2月7日至3月1日，在高雄港16-18號碼頭歡樂登場。特別感謝臺灣港務股份有限公司周永暉董事長，與市府攜手推動高雄港灣的產業轉型、土地開發與活化，驅動高雄港灣經濟發展，讓海洋城市——高雄，更加耀眼！今年高雄冬日遊樂園活動不僅特別規劃全新幼兒遊樂設施，還有多場親子互動表演，2月7日開幕當天還有精彩演出；此外，高雄過年期間訂房率已達8成，歡迎全國民眾趕快規劃行程造訪高雄，冬日遊樂園等大家來玩！

▲市長陳其邁親自開箱搶先體驗多項新遊樂設施，並一一發送貼紙及氣球，與小朋友歡度午後時光。

臺灣港務公司總經理王錦榮指出，港口不僅是國家發展的重要門戶，更是連結市民生活與城市文化的公共空間；近年港務公司與高雄市政府多次合作多項活動，推展高雄水岸遊憩及觀光，成功行銷高雄城市及獨特的港灣魅力。過年期間將有三艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」來到高雄港，透過「高雄冬日遊樂園」活動，定能讓國際旅客第一時間感受到高雄的熱情與活力。

觀光局長高閔琳表示，今年高雄冬日遊樂園共計設置22座遊樂設施，其中9座為全新亮相的機械及氣墊設施，包括恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、夢幻飛天車、小恐龍、積木小火車及星際探險等，同時也貼心規劃專屬於2-4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區，讓大小朋友都能在碼頭樂園充分放電、盡情玩樂。「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園，設施開放時間為2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點；週五至週日及年假期間，增加晚上6點至9點時段。遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放，歡迎全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷，一起前來感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力！

記者會搶先亮相全新5座機械及2座氣墊設施，由陳其邁市長、高雄市立鳥松幼兒園及私立常春藤幼兒園的小朋友一同體驗，現場歡笑聲不斷，所有小朋友都玩得不亦樂乎！觀光局貼心提醒，「高雄冬日遊樂園」活動現場停車位有限，歡迎大家多加利用大眾運輸工具前往，輕鬆又方便！更多資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）及交通局(https://www.tbkc.gov.tw/)官網、臉書及IG查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）