「2026 LUXGEN FOYU春日健檢」全面啟動

（記者卓羽榛臺北報導）歲末感恩回饋，LUXGEN貼心提前為全員幸福旅程做足了行車安全準備，自12/1(一)至2026/2/14(六)止全面展開「2026 LUXGEN FOYU春日健檢」活動，提供多項原廠專屬服務，包含「全車安全健檢」、「專屬優惠套餐」、「指定零件折扣」、「定保加購服務」等禮遇，車主預約回廠可再享限量好禮，滿額再送「亮點回饋」；此外，同步再推出多項「n7專屬配件」超值優惠；歡迎車主們及早預約回廠保養，讓您的愛車隨時保持最佳狀態，給予家人安心舒適無虞的完美旅途。



全方位安全守護 全車專業健檢 多項原廠零件優惠與超值專屬禮遇

LUXGEN貼心守護全員行車安全，限時祭出「2026 LUXGEN FOYU 春日健檢」活動，全車系享「車輛安全健檢」外，同步享「專屬優惠套餐」，其包含：行車視野更加清晰安全的「視野清晰light套餐」、有效提升車內空氣好品質的「負離子淨味套餐」；亦可再享專業鈑噴最高享85折優惠、1S鍍膜最高可享9折優惠；全車系加碼再推出「定保加購」優惠，包含：煞車系統清洗劑、電動窗膠條保護劑，合購最高享88折；除此之外，針對特定車型祭出「噴油嘴清洗套餐優惠」，活動期間只要1,588元，讓您的愛車隨時保持最佳狀況；而更換特定系列電瓶，除免費提供電池專業檢測服務外，加碼再享92折優惠。LUXGEN誠摯邀請車主即刻預約回廠感受LUXGEN全方位的安全守護，讓每一趟旅程都能倍感安心。



歲末限時加碼回饋 n⁷車主限定好禮 多項專屬原廠配件超值優惠

除上述優惠外，同步販售LUXGEN n⁷原廠專屬配件供車主多樣化選購，其包含：1.貫穿式尾燈 (原價20,000元，優惠價13,000元/含尾燈組與安裝費用)、2.前艙蓋氣壓撐桿套件 (原價10,170元，優惠價9,688元/含套件與安裝費用)、3. LuxAero導流尾翼 (原價9,360元，優惠價8,800元/含尾翼與安裝費用)、4.一片式全景車頂遮陽簾 (原價3,500元，優惠價2,999元)。敬邀車主們即刻預約回廠，優先享受LUXGEN最專業的技術、最完善的服務，讓所有車主及其家人感受全方位安全與服務至上的用心感受。



回廠消費送限量好禮 滿額再贈限量禮品 同步再享加價購活動

凡於活動期間內，車主回廠即享限量「馬年紅包袋」；消費滿額10,000元，再送價值500元維修抵用券(不累贈 限下次使用)；此外，為回饋車主限時祭出好禮加價購活動，讓車主們能以超低折扣輕鬆享有實用的各式生活精品，共渡美好愉快時光。



預約回廠、消費滿額均贈亮點回饋 敬邀車主們及早預約回廠保養

「2026 LUXGEN FOYU 春日健檢」同步祭出線上預約、消費滿額均贈亮點回饋活動，亮點點數可同步折抵LUXGEN服務中心保養維修、兌換好禮等專屬服務！凡於活動期間內，車主透過線上APP、官方LINE或官方網站預約回廠消費滿300元，即可享「25亮點」；消費滿1,000元可再加贈亮點。LUXGEN期望讓每位車主皆能感受最專業且細心的完善服務，讓闔家出遊更放心！欲知更多2026 FOYU春日健檢活動詳情，請至LUXGEN官網查詢，或電洽LUXGEN客服專線。



