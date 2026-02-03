Uber與Uber Eats今日 (2/3)宣佈，將結合雙平台資源，與弘道老人福利基金會啟動年度公益計畫。針對長者最迫切的「食」與「行」兩大需求，Uber Eats發起「送一份溫暖」活動，號召用戶透過點餐捐款；而Uber則持續透過乘車優惠，解決長輩就醫與移動的難題。

2026台灣超高齡元年！Uber與Uber Eats攜手弘道老人福利基金會啟動「送一份溫暖」活動

輸入序號「送一份溫暖」，你省錢、平台捐款

為了讓公益更貼近日常生活，Uber Eats推出簡單的參與機制。即日起至2月22日，用戶只要在Uber Eats App輸入優惠序號「送一份溫暖」，且外送美食訂單 (不含生鮮雜貨/外帶自取)滿299元，即可享有單筆95折優惠 (最高折抵20元)。

而每筆符合上述門檻的訂單，Uber Eats就會同步捐出20元等值的公益資源給弘道老人福利基金會，目標累積捐贈上限達100萬元。這筆款項將用於資助弱勢長者的餐食與營養需求。

大數據揭密：長輩愛吃早午餐、新北長者最養生

除了捐款，Uber Eats也透過平台數據觀察到有趣的長者飲食趨勢。在使用「年長者帳戶」的訂單中，除了不意外的「台式美食」穩居冠軍外，「早餐與早午餐」竟然也名列前茅，顯示長輩們也開始習慣用App解決早晨的備餐問題。

更有趣的是，新北市的長者似乎特別注重健康，「健康料理」類別高居該區年長者最愛品類的第二名。這顯示透過外送平台，確實能協助長者取得更多樣化且營養均衡的飲食選擇。

Uber解決「行」的痛點，百萬乘車金助攻

在「行」的方面，Uber觀察到自「年長者帳戶」功能上線以來，長輩最常前往的地點前三名依序為：「住宅」、「醫療院所」與「高鐵站」。這反映出就醫與返家是長者最剛性的移動需求。

為此，Uber去年已捐出價值超過百萬台幣的乘車優惠，今年也預計持續支持弘道基金會的「寒冬助老」計畫，幫助獨居弱勢長輩在農曆年前後，能安心往返辦年貨、圍爐或參與社區活動，減少因交通不便而產生的社會孤立感。

