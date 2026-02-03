2026 Netflix 2月片單推薦！《百萬人推理》鄭伊健回歸台劇、《柏捷頓家族4》浪漫壓軸、《暗夜情報員3》開戰、《我是春菜愛》重現真實人生，過年追劇８部強檔請收下！

農曆新年將至，連假不只用來拜年、吃年菜，更是窩在沙發上大啖影視大餐的黃金時機。當你已經把年夜飯的菜色吃到第三輪、紅包也收得心滿意足，正好來一場無痛上癮的影集馬拉松。無論是想來點刺激燒腦的懸疑劇，由鄭伊健、婁峻碩領銜的《百萬人推理》直接把台劇推進新戰場，還是想體驗戀愛酸甜，《盲婚試愛10》、《莎拉的真偽人生》都非常應景；月底更有《柏捷頓家族》第四季下半部浪漫壓軸。

本文精選 Netflix 2月推薦片單，從台劇、韓劇、美劇到戀綜、紀錄片通通收錄，題材多元、節奏緊湊，讓你從年初一路看到月尾，假期不怕無聊，連線永遠不斷電。

《下流正義4》劇照

1.Netflix 2026 2月片單推薦：《下流正義4》2月5日上線

改編自暢銷作家麥可康納利的《林肯律師》小說系列的影集邁入第四季，本季主線搬演至《The Law of Innocence》。主角米奇哈勒（Manuel Garcia Rulfo 飾）這次捲入前客戶的謀殺案，身為律師卻成為被告，他必須拆解詭計、聯手團隊，與檢方與 FBI 展開拉鋸。面對的不只是官司，更是過往未解的陰影。

《我是春菜愛》劇照

2. Netflix 2026 2月片單推薦：《我是春菜愛》2月10日上線

改編自日本跨性別搞笑藝人春菜愛的真實人生，《我是春菜愛》由《菜英文沒在怕》導演松本優作執導，回望她在 1980 到 2000 年代之間的成長經歷，從一名渴望成為偶像、卻始終被性別認同困住的少年健二，如何在夜總會找到舞台，也終於敢在世界面前說出「這就是我」。

望月春希飾演的「愛」將壓抑、掙扎與閃閃發亮的夢想層層堆疊，齋藤工飾演的醫師和田浩二，則以理解與陪伴為她的人生點亮光。故事不是熱血衝刺型的勵志片，而是溫柔又誠實地描繪，一個人如何慢慢學會呼吸、學會走路、學會活出真正的自己。

《盲婚試愛：第10季》劇照

3. Netflix 2026 2月片單推薦：《盲婚試愛：第10季》2月11日上線

戀愛是否能超越外表？《盲婚試愛》經典第10季回歸，繼續邀請素人男女隔牆談戀愛、未見面即求婚。當激情撞上生活現實，濾鏡一旦碎裂，才能看出愛的真實輪廓。這一季繼續放大人的脆弱與選擇，讓觀眾一邊代入、一邊懷疑：如果是我，我會怎麼選？

《百萬人推理》劇照

4. Netflix 2026 2月片單推薦：《百萬人推理》2月12日上線

鄭伊健久違演出台劇，《百萬人推理》融合 AI、網紅文化與犯罪懸疑，刑警陳家任（鄭伊健 飾）與百萬人氣網紅柚子（婁峻碩 飾）合作破案，對抗背後操控網路輿論的「預言女巫」。網路聲量變成審判現場，每一句留言都可能牽動真相。懸疑氣氛緊湊，製作團隊來自《華燈初上》，喜歡推理系台劇的人千萬別錯過。

《莎拉的真偽人生》劇照

5. Netflix 2026 2月片單推薦：《莎拉的真偽人生》2月13日上線

《莎拉的真偽人生》是一部以懸疑驚悚為主軸的犯罪影集，故事圍繞「用謊言打造人生」的核心設定展，由申惠善與李浚赫主演。講述把人生包裝成「精品」的金莎拉，在奢華生活背後隱藏著巨大謊言。一具屍體讓她塑造的故事崩塌，也引來冷面刑警霧炅（李浚赫 飾）追查。

《暗夜情報員：第3季》劇照

6. Netflix 2026 2月片單推薦：《暗夜情報員：第3季》2月19日上線

由 Gabriel Basso 飾演的情報員彼得再度回歸，這次直奔伊斯坦堡展開追擊任務，被捲入跨國謀殺與黑錢追查。比起過去季數，這一季節奏更緊湊，緊張程度像一通永遠不會掛斷的求救電話。當情報價碼越來越高，他必須在道德與生存中求平衡。

《孔雀舞曲》劇照

7. Netflix 2026 2月片單推薦：《孔雀舞曲》2月20日上線

Netflix原創韓國電影《孔雀舞曲》由高我星、卞約漢與文相敏主演，改編自獲獎無數的同名暢銷小說。背景設定在百貨公司，三位孤獨的現代人意外相遇。他們不符合傳統愛情電影的樣板，卻在無聲的空間裡試探彼此的溫度。

《柏捷頓家族》劇照

8. Netflix 2026 2月片單推薦：《柏捷頓家族：名門韻事4》第2部 2月26日上線

《柏捷頓家族》第四季後半部浪漫壓軸，放蕩不羈的次子班尼迪克在化妝舞會遇上神秘銀衣女子，開始一段跨越階級的禁忌之戀。女僕蘇菲、知識型女角 Eloise、冷冽貴族 Lady Gun 各自代表不同觀點，讓這場愛情比以往更貼近現實。華麗依舊，但更勇敢面對愛的代價。

