2026 QS亞洲大學排名 長榮大學辦學績效卓著名列第375名





全球高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（簡稱QS）公布2026年亞洲大學排名，近年來辦學績效卓著的長榮大學名列第375名，進入亞洲大學排名前400強。孫惠民校長表示，該校在學術研究、教學品質及國際化發展等獲得評審們肯定，未來將持續朝連結國際、成為永續發展典範大學的目標前進。

孫惠民校長表示，QS亞洲大學排名參考11項主要指標，涵蓋學術聲譽、雇主聲譽（畢業生在就業市場的聲譽）、教職員與學生比例、論文平均被引用次數、教師論文數量、具博士學位人員、國際研究網絡、國際師資、國際學生、入境交換學生、出境交換學生等。2026亞洲大學排名，有來自25個國家地區1529所大學院校入列，台灣有57所大學院校獲納入排名。

孫惠民校長說，該校在評比指標中，展現強勁的國際化與教學品質優勢。教職員生比例排名第166名，展現該校對教學資源的高投入，確保學生獲得充分指導與集中的教學體驗。出國交換學生比例排名第205名，積極鼓勵學生跨國交流，提升學生的國際移動力。來校交換學生比例排名第221名，穩定的國際交換生流入，凸顯校園的國際吸引力與多元文化環境。

孫惠民校長表示，作為一所綜合型私立大學，該校致力於追求卓越的體現。連續6年入榜，見證在教育資源和國際交流指標上的超強競爭力。未來會持續將資源優先投入於學生學習體驗上，為學生創造資源充沛、教學精緻、且有高度國際連結的學習環境，為畢業後的全球職場競爭力奠定堅實基礎。

