「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉— TAIPEI」暌違20年 明年1月再度攻蛋

記者周毓洵／臺北報導

韓星RAIN宣布將於明年1月17日重返臺北小巨蛋，舉辦「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉— TAIPEI」。這也是他暌違20年再度攻蛋，將帶來「從未公開過的限定版演唱會規格」，包含限定歌單、全新混音版本及升級版舞臺設計，粉絲形容是「等待20年的終極回禮」。

在巡迴即將於美國3大城市開跑前，RAIN特別抽空錄製跨海影片向臺灣粉絲「告白」，開場便以中文自我介紹：「大家好，我是Rain！」他回憶20年前首次攻蛋的畫面，直說：「臺北一直是很溫暖、讓我感激的地方！」並感性喊話：「我會把這20年的能量全放進臺北場！」影片最後更霸氣發出雨粉召集令：「1月17日臺北小巨蛋，Let’s make it rain together！」

RAIN透露此次安可場的製作從音樂到舞臺都「全面重做」，不僅將經典歌曲重新混音，也會加入只有臺北能聽到的特別版本；更開放粉絲到社群「許願」中文歌單，寵粉程度直接拉滿。

除了舞臺驚喜外，RAIN也提前許願「美食清單」，這次想把目標放在夜市上，因為可品嘗到各種美食。

RAIN為安可巡演密集排練，承諾把20年的能量一次灌進明年1月17日臺北場。（大步整合行銷提供）