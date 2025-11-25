2026 THE跨領域科學排名評比 成大獲全球第35名全台第1





《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）與國際研究獎項「施密特科學研究員」（Schmidt Science Fellows）於 2025年11月20日公布2026年跨領域科學排名（Interdisciplinary Science Rankings） 評比，國立成功大學榮獲全球第 35 名、全台第一名佳績，展現成大長期推動跨院協作、整合科研量能與人才培育的深厚基礎，也反映成大跨領域研究能量獲得國際肯定。

成大研發處表示，學校近年來積極推動跨領域研究，並將跨域研究力融入課程設計，體現教研合一，讓跨域整合成為校務發展的成長核心：

自 112 年起成大領先各校推動永續跨域、人社跨域及智慧健康跨域三大跨領域整合型研究，打破領域邊界，跨學科整合多元領域，提升校園跨域合作風氣，114 年成大進一步推動「永續躍升計畫（萌芽案、拔尖案）」，聚焦能源轉型、氣候韌性等重大議題，鼓勵教師團隊積極投入國家型計畫與永續發展議題，讓學術走入產業與社會，協助百工百業解決各種問題，創造價值。

為提升跨域研究深度，在人工智慧與大數據浪潮的趨勢下，成大積極建置以資料庫、運算力與智慧應用為核心架構。除推動



AI 相關跨域學程，更於 114 年度推動「AI 攻頂計畫」，全力支持教師與學生投入前沿研究，藉由校內舉辦的各項 AI 應用研討會與卓越學術鼓勵等多元配套措施，不僅鼓勵跨領域交流，更實質強化成大在智慧科技領域的研發能量，確保在 AI 世代中取得領先地位。

成大同時也展開全球行動，以科學研究攜手國際夥伴，推動「國際躍升計畫」，深化重點領域的國際合作，且透過「玉山（青年）學者計畫」、「NCKU100 專案」及「外籍教師職涯發展計畫」，將國際學術能量注入校園，促進成大與國際頂尖機構鏈結，提升國際能見度。

成大持續整合跨院科研能量，將學術成果轉化為國家發展的關鍵力量，113 年推動「永續人文與科技校園場域驗證計畫」，讓校園成為技術驗證關鍵基地。此外，為強化科研與社會的連結，提升人文精神，讓研究成為濟世之學，成大亦展開「人文創新及社會落實計畫」，這些具體專案不僅提供跨領域團隊協作的實質平台，更讓成大成為國家學術引擎，建構具永續與韌性的研究生態系。

跨域創新、飛躍攻頂，邁向九九，成大將持續以跨域創新為發展核心，結合三大方向的推動成果，朝向「久久願景」邁進－深化研究突破、強化人才培育、擴大國際合作，落實科學濟世的使命，穩健邁向百年大學。

「跨領域科學排名」（Interdisciplinary Science Rankings）由《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）與國際知名研究獎項「施密特科學研究員」（Schmidt Science Fellows）合作發布，目的在提升各大學的科學卓越表現與跨校合作，並協助各機構檢視與比較其在跨領域科學研究方面的表現。

本次為第二屆評比公佈，共納入來自94個國家或地區、911所大學參與，並以 11 項指標進行評比，從三大面向全面衡量大學表現：包括「投入（Inputs）」（如研究經費與資源配置）、「過程（Process）」（如成果衡量機制、研究設施、行政支持與升遷制度），以及「產出（Outputs）」（如學術論文表現、研究品質與學術聲望）三大面向全方位評估。

