2026 TIFA台灣國際藝術節 長榮交響樂團敲響開幕序曲

第18屆TIFA台灣國際藝術節將於2026年3月8日至5月30日登場，由長榮交響樂團駐團藝術家、指揮大師梵志登領軍，攜手國際傳奇男中音布萊恩．特菲爾（Sir Bryn Terfel），以《諸神與魔鬼》為題演出多部歌劇選段，這也是梵志登與長榮交響樂團首次參與TIFA盛會。

國家兩廳院24日公布2026TIFA完整16檔節目，邀集來自美、加、英、法、德、葡、丹麥、加泰隆尼亞與台灣九國藝術家，將於兩個多月內帶來106場演出。

廣告 廣告

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，劇場的魅力在於「變與不變」的交錯，而新一屆TIFA也以經典、跨域與台灣原創三大面向，展現劇場的無限可能。

本屆節目特別聚焦台灣創作能量與國際經典並陳。例如丞舞製作《網》取材自戰火與社會動盪，回望人在歷史裡的牽繫；徐堰鈴與李屏瑤合作的《仙女三重奏》，以家庭與民間信仰勾勒三代女性的生命記憶；洪唯堯攜手「莎士比亞的妹妹們」推出《沒有派對》，融合草東沒有派對的音樂；同時也有台灣跨媒材創作如House Peace與ET@T以VR/MR打造的《獸靈之詩：頭骨的召喚》，展現新世代劇場的科技想像。

國際節目部分，最受矚目的莫過於舞蹈劇場大師碧娜．鮑許(Pina Bausch)的最後作品《如石頭上的青苔》，歷經多年終於克服萬難來台，成為本屆TIFA的另一亮點。法國鬼才導演喬埃・波默拉(Joël Pommerat)也將帶來《兩韓統一》原班卡司，與台北觀眾首度見面；葡萄牙法朵天后瑪麗莎(Mariza)、德國導演克里斯多福・魯賓(Christopher Rüping)以及女高音艾莎．德蕾西(Elsa Dreisig)等國際級卡司亦將接續登場，讓觀眾一次看見劇場的多重樣貌。

2025 TIFA舉辦期間也規劃實境解謎、藝術家書櫃、講座、工作坊等活動，並持續推動易讀手冊、孩童陪伴、即時聽打等友善服務，讓更多民眾能自在、無障礙地走進劇場。節目將於12月1日開放兩廳院會員預購，12月8日全面啟售。