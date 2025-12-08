2026 WBC經典賽倒數 台灣球迷一起飛東京Team Taiwan

2026年WBC世界棒球經典賽，將於明年3月點燃戰火！其中的C組預賽，預計3月5日至8日在東京巨蛋開打，台灣將與日本、澳洲、韓國、捷克正面交鋒，爭奪僅有的兩張晉級門票。

這不僅是國際棒壇的盛事，更像是屬於台灣人的集體心跳。走進球場，遠比隔著螢幕觀看更令人熱血；在東京巨蛋內，每一次的吶喊與鼓聲，都將直接為選手注入超凡的能量，球迷不再只是旁觀者，而是共同寫下台灣棒球歷史的參與者。

為讓球迷能全心投入賽事應援，維珍旅行攜手長榮航空推出VIP包廂限量席次專案。五天四夜行程（3/4–8），包含中澳賽門票；六天五夜行程（3/5–10），包含中捷賽門票。無論選擇哪一種，都保證入住緊鄰球場的東京巨蛋飯店，讓你輕鬆走向比賽現場。專案內容貼心包含日本機場至飯店的來回接送與日本上網eSIM吃到飽。購買上列套裝專案，也可加購其他單場賽事門票。若你期待與中華隊並肩，用聲音與激情撼動東京巨蛋，這將會是值得踏上的旅程。 查看原文