2026 WBC經典賽》中華隊32人集訓名單出爐，陳傑憲「尷尬時刻」接下台灣隊長

中華隊再度集結，熟悉的口號、熟悉的期待，這一次，目標很明確，喊出：「前進邁阿密」。備戰2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC），中華代表隊今天（15日）上午在高雄國家運動訓練中心正式開訓，展開第一階段集訓。首日共有31名選手報到，以中華職棒球員為主，也包含鄭宗哲等7名旅外體系選手，久違的藍白戰袍重新穿上，宣告經典賽備戰正式啟動。

這也是運動部成立以來，迎來的首場國際棒球一級賽事，從行政層面到場邊氛圍，都能感受到「規格升級」。開訓儀式現場，中華隊全體高喊此行目標「前進邁阿密」，企圖在日本東京的小組賽突圍，踏上複賽舞台。

挑戰前往邁阿密

本屆經典賽，中華隊分在C組，與日本、韓國、澳洲與捷克同組，預計3月5日至8日在東京巨蛋進行預賽，僅有分組前兩名能取得前往美國邁阿密的門票。對中華隊而言，每一場都是硬仗，也讓這次集訓的每一個細節，都被放大檢視。

開訓第一天的亮點，不只有場上的選手，場下的支援規模也史無前例，運動部長李洋還向行政院會請假，親自南下出席；他強調，本屆經典賽將以「歷屆最高」規格全力奧援，包括組訓經費、情蒐資源、後勤團隊與保險制度，全面升級。

運動部核定補助中職聯盟組訓經費超過4400萬元，另有1600萬元情蒐計畫，補助項目涵蓋教練費、選手零用金、工作人員費與國內外膳食費等，皆提高補助基準。

運動部長李洋給經典賽中華隊加菜金，右邊為中華隊總教練曾豪駒。張智傑攝

在行政後勤方面，職棒聯盟也籌組超過40人的支援團隊，包含醫師、心理師、營養師、訓練員與防護員，打造完整支援網絡；選手的旅平險、意外險與失能險則由運動部全額補助，讓球員能無後顧之憂投入訓練。

金牌教練團複製貼上

教練團則延續勝利的記憶。早在去年8月的選訓會議中，經典賽教練團便確定「世界12強金牌教練團複製貼上」，由總教練曾豪駒領軍，並加入資格賽體能教練陳宗宏；去年11月的選訓會議中，第一階段集訓大名單縮減為43人，最終僅會公布正式比賽的30人名單，競爭從第一天就已展開。

而站在隊伍最前方、承接壓力與期待的，依然是那位熟悉的身影：台灣隊長陳傑憲！繼12強賽與資格賽後，陳傑憲再度續任中華隊隊長。他坦言，從昨天報到，到今天開訓，已經明顯感受到外界對這支球隊的重視，「我們選手能做的就是在場上專心備賽，保持身體健康，好好去面對，為台灣拿下最好的成績。」

他也強調，目前仍是第一階段調整期，希望選手與教練團都能把狀態調整到最好，迎接正式小組賽的挑戰。

陳傑憲繼續扛下隊長重責，左為中華職棒聯盟會長蔡其昌。張智傑攝

陳傑憲自爆「接隊長」內幕

陳傑憲還自爆接獲總教練曾豪駒徵詢時的尷尬場面。他透露，總教練是前一晚（14日）親自到飯店房間向他確認隊長人選一事，但時機點相當不巧；陳傑憲尷尬傻笑，「那時我在上廁所，有人敲門，以為是隊友，結果開門一看是總教練，我就趕快說『總欸，拍謝！我在棒賽（大便）』」就在這樣匆忙且尷尬的狀態下接下「台灣隊長」重擔。

中華職棒聯盟會長蔡其昌則用一句再簡單不過的話，點出經典賽的本質：「球是圓的，沒有人能預測最終成績！」他認為，從總教練、教練團到所有參與集訓的選手，一定會拿出最佳態度與拚勁，「永不放棄就有機會。」

距離中華隊在東京巨蛋的第一球，還有一段時間；距離邁阿密，更是一條必須靠實力走完的路。今天在高雄國訓中心響起的那聲「前進邁阿密」，可以確定的是，中華隊蓄勢待發。

中華隊集訓名單

中華隊備戰世界棒球經典賽，集訓首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富邦悍將隊5人最多。第一階段報到的球員中職為主，旅外6人，另外，總教練曾豪駒受訪表示，曾在12強中華隊扛起救火隊的樂天桃猿投手陳冠宇也在集訓名單內，將會延後報到。

2026 WBC 中華隊第一階段集訓名單 投手 王彥程（韓華鷹）、孫易磊（火腿）、古林睿煬（火腿）、張弘稜（海盜）、張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、胡智爲（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）、吳俊偉（中信兄弟）、林凱威（味全龍）、莊昕諺（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹） 捕手 林家正（自由球員）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將） 內野手 鄭宗哲（光芒，遭 DFA）、張育成（富邦悍將）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、張政禹（味全龍） 外野手 陳傑憲（統一獅）、林安可（西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、王博玄（台鋼雄鷹）

中華隊目前將於國訓中心開訓，農曆年後會移師台北大巨蛋練習，預計2月底將與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽，2月28日前往日本宮崎，3月1日開始練習，3月2日起進行官辦熱身賽，3月5日則會在東京巨蛋迎來經典賽首戰交手澳洲。