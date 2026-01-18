2026 WBC經典賽》中華隊32人集訓名單出爐，陳傑憲「尷尬時刻」接下台灣隊長
中華隊再度集結，熟悉的口號、熟悉的期待，這一次，目標很明確，喊出：「前進邁阿密」。備戰2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC），中華代表隊今天（15日）上午在高雄國家運動訓練中心正式開訓，展開第一階段集訓。首日共有31名選手報到，以中華職棒球員為主，也包含鄭宗哲等7名旅外體系選手，久違的藍白戰袍重新穿上，宣告經典賽備戰正式啟動。
這也是運動部成立以來，迎來的首場國際棒球一級賽事，從行政層面到場邊氛圍，都能感受到「規格升級」。開訓儀式現場，中華隊全體高喊此行目標「前進邁阿密」，企圖在日本東京的小組賽突圍，踏上複賽舞台。
挑戰前往邁阿密
本屆經典賽，中華隊分在C組，與日本、韓國、澳洲與捷克同組，預計3月5日至8日在東京巨蛋進行預賽，僅有分組前兩名能取得前往美國邁阿密的門票。對中華隊而言，每一場都是硬仗，也讓這次集訓的每一個細節，都被放大檢視。
開訓第一天的亮點，不只有場上的選手，場下的支援規模也史無前例，運動部長李洋還向行政院會請假，親自南下出席；他強調，本屆經典賽將以「歷屆最高」規格全力奧援，包括組訓經費、情蒐資源、後勤團隊與保險制度，全面升級。
運動部核定補助中職聯盟組訓經費超過4400萬元，另有1600萬元情蒐計畫，補助項目涵蓋教練費、選手零用金、工作人員費與國內外膳食費等，皆提高補助基準。
在行政後勤方面，職棒聯盟也籌組超過40人的支援團隊，包含醫師、心理師、營養師、訓練員與防護員，打造完整支援網絡；選手的旅平險、意外險與失能險則由運動部全額補助，讓球員能無後顧之憂投入訓練。
金牌教練團複製貼上
教練團則延續勝利的記憶。早在去年8月的選訓會議中，經典賽教練團便確定「世界12強金牌教練團複製貼上」，由總教練曾豪駒領軍，並加入資格賽體能教練陳宗宏；去年11月的選訓會議中，第一階段集訓大名單縮減為43人，最終僅會公布正式比賽的30人名單，競爭從第一天就已展開。
而站在隊伍最前方、承接壓力與期待的，依然是那位熟悉的身影：台灣隊長陳傑憲！繼12強賽與資格賽後，陳傑憲再度續任中華隊隊長。他坦言，從昨天報到，到今天開訓，已經明顯感受到外界對這支球隊的重視，「我們選手能做的就是在場上專心備賽，保持身體健康，好好去面對，為台灣拿下最好的成績。」
他也強調，目前仍是第一階段調整期，希望選手與教練團都能把狀態調整到最好，迎接正式小組賽的挑戰。
陳傑憲自爆「接隊長」內幕
陳傑憲還自爆接獲總教練曾豪駒徵詢時的尷尬場面。他透露，總教練是前一晚（14日）親自到飯店房間向他確認隊長人選一事，但時機點相當不巧；陳傑憲尷尬傻笑，「那時我在上廁所，有人敲門，以為是隊友，結果開門一看是總教練，我就趕快說『總欸，拍謝！我在棒賽（大便）』」就在這樣匆忙且尷尬的狀態下接下「台灣隊長」重擔。
中華職棒聯盟會長蔡其昌則用一句再簡單不過的話，點出經典賽的本質：「球是圓的，沒有人能預測最終成績！」他認為，從總教練、教練團到所有參與集訓的選手，一定會拿出最佳態度與拚勁，「永不放棄就有機會。」
距離中華隊在東京巨蛋的第一球，還有一段時間；距離邁阿密，更是一條必須靠實力走完的路。今天在高雄國訓中心響起的那聲「前進邁阿密」，可以確定的是，中華隊蓄勢待發。
中華隊集訓名單
中華隊備戰世界棒球經典賽，集訓首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富邦悍將隊5人最多。第一階段報到的球員中職為主，旅外6人，另外，總教練曾豪駒受訪表示，曾在12強中華隊扛起救火隊的樂天桃猿投手陳冠宇也在集訓名單內，將會延後報到。
2026 WBC 中華隊第一階段集訓名單
投手
王彥程（韓華鷹）、孫易磊（火腿）、古林睿煬（火腿）、張弘稜（海盜）、張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、胡智爲（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）、吳俊偉（中信兄弟）、林凱威（味全龍）、莊昕諺（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手
林家正（自由球員）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）
內野手
鄭宗哲（光芒，遭 DFA）、張育成（富邦悍將）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、張政禹（味全龍）
外野手
陳傑憲（統一獅）、林安可（西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、王博玄（台鋼雄鷹）
中華隊目前將於國訓中心開訓，農曆年後會移師台北大巨蛋練習，預計2月底將與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽，2月28日前往日本宮崎，3月1日開始練習，3月2日起進行官辦熱身賽，3月5日則會在東京巨蛋迎來經典賽首戰交手澳洲。
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 46
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 435
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 22
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 24
「火雲邪神」傳死訊！《功夫》男星梁小龍離世享壽77歲 親友證實了
據了解，梁小龍生於香港貧寒家庭，與祖母相依為命，住在九龍油麻地區，曾學詠春、空手道 ，15歲開始做替身演員，拍過多部電視劇及電影，包括《生龍活虎》、《大俠霍元甲》、以及1982年電視劇《陳真》，他演繹劇中的陳真為人所熟悉。80年代中期，梁小龍一度返回中國大陸...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 99
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 3
濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見
日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 26
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 6 小時前 ・ 206
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 91
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 47
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 46
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 256
下一個噴封測？報價看漲3成恐迎第2波 「這檔記憶體」猛飆31.5%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求強勁，近期記憶體相關個股股價表現也十分強盛，加上市場傳出調高記憶體封測報價的聲音，力成（6239）本週股價...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9
去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵
日本理財作家飯田道子根據銀行經驗，揭露「有錢人」與「一般人」的兩大理財習慣差異。她指出，富人前往銀行時，不僅辦理業務，更會善用時間主動蒐集最新金融資訊，深入掌握市場動態。其次，相較於普通人僅關注帳戶餘額，有錢人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細，藉此釐清財務狀況、減少不必要開銷並提升儲蓄動力。飯田道子建議，民眾可從改變這2個日常細節著手，逐步培養致富體質，改善財務現況，邁向財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15