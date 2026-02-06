《2026 WBC經典賽、冬季奧運》台視無線獨家轉播 重要賽事完美呈現

全球矚目的國際棒球巔峰盛事「2026 WBC 世界棒球經典賽」，將於3月5日點燃戰火！台視取得國內無線電視獨家轉播權，陪伴球迷們一同見證中華隊挑戰世界、重返榮耀的熱血時刻！為打造最專業、最具臨場感的觀賽饗宴，台視資深主播王李中彥將與錢定遠、曹竣崵、潘忠韋、楊正磊、王翊亘、林煒珽、林柏佑及鄒緯霖等多位國內專業職棒主播及球評，組成堅強轉播團隊，以精準又富張力的播報功力為核心，從投打數據、場上攻守細節到戰術佈局，全方位解析關鍵賽事，帶領觀眾深入精彩的經典對決！此外，台視也將從2月8日起轉播「2026冬季奧運」開、閉幕典禮及重要賽事，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。

台視無線獨家轉播《2026WBC 棒球經典賽》並組成堅強轉播團隊，(左)潘忠韋、王李中彥、錢定遠、曹竣崵。圖／台視

迎戰經典賽轉播大工程 王李中彥全速備戰

台視主播王李中彥對於能參與經典賽轉播相當興奮，他表示：「這次能與這麼多前輩同台合作，真的像在做夢一樣。」，談及備戰過程他也坦言轉播工程相當龐大，不僅要專注中華隊表現，預賽期間還需同步轉播其他分組賽事，「除了熟悉中華隊陣容，其他國家代表隊的球員資料也都必須詳盡蒐集，同時透過大量比賽影片找回轉播節奏，為每一場比賽做好萬全準備。」

台視主播王李中彥參與台視《2026 WBC 世界棒球經典棒球賽》轉播團隊陣容。圖／台視

四年一度巔峰對決 錢定遠熱血期待

面對世界棒球經典賽即時轉播的挑戰，資深球評錢定遠指出，國際賽與中華職棒最大的差異，在於跨國資訊的快速整合，他表示：「經典賽選手來自不同國家與聯盟，轉播團隊必須在極短時間內蒐集並消化各方數據，唯有完整掌握這些陌生卻關鍵的即時資訊，才能在這場資訊戰中做出精準分析。」，對於本次賽事的期待，錢定遠形容世界棒球經典賽是四年一度、強度最高的國際棒球盛宴，他表示：「對選手而言，披上國家戰袍是職涯至高榮耀，希望能將這種『神仙打架』的熱血氛圍完整傳遞給觀眾，帶領大家身歷其境，見證每一個經典時刻。」

資深球評錢定遠參與台視《2026 WBC 世界棒球經典棒球賽》轉播團隊陣容。圖／台視。圖／台視

曹竣崵、潘忠韋 點出中華隊勝負關鍵！

至於球隊勝負關鍵，職棒投手教練出身的曹竣崵分析，投手群面對各國強敵能否穩定發揮，取決於個人實力與教練團果斷調度的完美結合，他強調：「球員必須將狀態調整至最佳並穩定輸出，教練團也要精準掌握選手近況，在關鍵時刻做出果斷換投，才能發揮整體最大戰力。」；職棒選手出身的球評潘忠韋對中華隊陣容充滿信心，並看好延續12強賽的亮眼表現，他最期待中華隊展現「頂級中線守備」與「攻守兼備」的整體特色，並指出：「這次陣容涵蓋多位旅美3A以上層級的高規格選手，加上具備大聯盟經驗的外掛級戰力，這條豪華中軸線，絕對是本屆經典賽最值得關注的亮點之一！」。

專業球評曹竣崵參與台視《2026 WBC 世界棒球經典棒球賽》轉播團隊陣容。圖／台視

專業球評潘忠韋參與台視《2026 WBC 世界棒球經典棒球賽》轉播團隊陣容。圖／台視

台視將完整轉播中華隊預賽4場賽事，包括3月5日對戰澳洲、3月6日迎戰日本、3月7日對戰捷克以及3月8日與南韓正面交鋒，同時也將全程轉播半準決賽、準決賽及決賽，台視主播王李中彦與8位專業主播及球評將聯手解析精彩賽況，為觀眾帶來最專業、最即時的賽事解說。

此外，台視也將從2月8日起轉播「2026冬季奧運」開、閉幕典禮及重要賽事，誠摯邀請觀眾朋友鎖定台視轉播的「2026 WBC 世界棒球經典賽」及「2026冬季奧運」，與所有觀眾集結最強後援力量，和中華隊並肩作戰、全力應援，一同見證榮耀時刻！完整賽事轉播表與最新戰報，請至台視官網查詢 。

