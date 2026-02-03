2026 WE ARE 我們的除夕夜卡司亮點！徐懷鈺攜手神祕日本嘉賓、金曲歌后魏如萱…播出資訊、直播平台一次看

2026 WE ARE 我們的除夕夜將於1/10錄影，於2/16除夕夜熱鬧播出。今年由Sandy吳姍儒四度接下主持棒，節目規劃10個主題、集結32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子量身打造每段節目內容。卡司名單包括金曲歌后魏如萱、日本搖滾樂團FLOW將與台灣代表樂團icyball冰球樂團一同演出；徐懷鈺則會與神祕日本嘉賓同台，此外還有Marz23、李聖傑、徐懷鈺、卜學亮、黃妃、方季惟、陳明真、Bii 畢書盡、阿跨面、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA等，更多重量級演出陣容，將陸續公布於文總粉專。2026 WE ARE 我們的除夕夜播出資訊、卡司亮點、直播平台一次看。

WE ARE 我們的除夕夜卡司陸續公布。（圖／中華文化總會臉書）

《WE ARE 我們的除夕夜》是什麼？

《WE ARE我們的除夕夜》是由中華文化總會主辦的除夕特別節目，以創新內容和懷舊風情，為不同世代創造共同回憶。2023年首度邀集影視音與藝文界的卡司團隊，以「跨界共演、世代共賞」製作全新型態的音樂節目，除夕夜在官方頻道播出，超過25萬人線上觀看，交出亮眼成績，今年將邁入第四年。

2026《WE ARE 我們的除夕夜》播出資訊

WE ARE 我們的除夕夜｜卡司亮點：台饒夢幻共演

2026 WE ARE 我們的除夕夜預計將以氣勢萬鈞的台灣饒舌陣容揭開序幕，集結世代代表人物，打造橫跨風格與世代的音樂碰撞。由台饒先驅卜學亮領軍，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，攜手阿跨面、草屯囝仔等新世代創作能量，再加上金曲歌后黃妃溫潤卻充滿力量的嗓音，共同交織出既熟悉又嶄新的聲音風景。台大嘻研社、政大黑人音樂社等孕育無數創作者的團體也將登台共演，讓街頭精神與學院能量彼此激盪，展現台灣嘻哈文化跨世代的生命力。

卜學亮、黃妃、阿跨面、草屯囝仔、美麗本人台饒夢幻共演。（圖／中華文化總會臉書）

WE ARE 我們的除夕夜｜卡司亮點：玉女掌門人方季惟、陳明眞合體

節目特別打造一段溫柔懷舊的時光旅程，邀請方季惟與陳明眞兩位玉女掌門人攜手登場，帶領觀眾回到那個旋律單純、情感真摯的年代。透過細膩的舞台設計與熟悉的旋律氛圍，勾起無數人成長記憶中最柔軟的片段。

WE ARE 我們的除夕夜｜卡司亮點：魏如萱壓軸

身兼多重身分、屢獲金曲肯定的魏如萱，將以壓軸之姿陪伴觀眾迎向新年。她用溫柔卻堅定的聲音，唱出生活裡的失落與希望，像深夜裡最懂你的那道光。節目中，她化身貼近人心的「深夜 DJ」，用音樂替觀眾整理一整年的情緒與心事。無論過去一年走得順不順，這一刻，都能在她的歌聲中找到重新出發的勇氣。

金曲歌后魏如萱化身「深夜DJ」壓軸。（圖／中華文化總會臉書）

WE ARE 我們的除夕夜｜徐懷鈺攜手神祕日本嘉賓

備受期待的國際共演橋段，將由徐懷鈺攜手神祕日本嘉賓驚喜登場，掀起跨文化的華麗火花，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。

WE ARE 我們的除夕夜｜卡司亮點：FLOW & icyball 冰球樂團共演

節目注入熱血能量，邀來演唱過《火影忍者》、《Code Geass 反叛的魯路修》等知名動畫主題曲的日本搖滾天團 FLOW 與台灣代表性樂團 icyball 冰球樂團同台共演，打造橫跨國界的搖滾盛宴。從動畫經典旋律到復古浪漫的搖滾聲響，舞台將在熟悉與驚喜之間不斷切換。結合動畫文化、搖滾精神與視覺設計，讓音樂化為一場充滿冒險感的旅程，為除夕夜注入最熱血沸騰的節奏。

日本搖滾天團 FLOW 與台灣代表性樂團 icyball 冰球樂團同台共演。（圖／中華文化總會臉書）

WE ARE 我們的除夕夜｜卡司亮點：李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格導唱

深受全家大小喜愛的「全民K歌」時刻再度登場！今年由李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格領軍，串起一首首陪伴大家成長的經典對唱金曲。熟悉的旋律一響起，立刻喚醒全家人的歌唱魂。再加上畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿等人氣歌手聯手交響樂團，以壯闊編制呈現台灣四季意象，讓除夕夜的客廳瞬間化身大型演唱會現場。

WE ARE 我們的除夕夜｜Marz23、徐展元帶領運動小將登台

呼應近年全民運動熱潮，節目特別安排 Marz23 與徐展元帶領新生代運動小將站上舞台，展現青春與熱血交織的能量。伴隨節奏強烈的音樂節拍，運動精神化為舞台上的奔放律動，讓觀眾感受到拚搏與榮耀的感染力。

Marz23將與徐展元帶領運動小將登台。（圖／中華文化總會臉書）

WE ARE 我們的除夕夜｜許效舜、苗可麗黃金搭檔鎮場

延續去年深受好評的《WE ARE》致敬金鐘60橋段，今年《WE ARE》再次打造專屬於除夕夜的歡樂舞台。由許效舜與苗可麗這對默契十足的黃金拍檔坐鎮，串聯起節目中的笑點與感動。節目更邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜等重量級來賓輪番登場，融合歌唱與綜藝橋段，展現他們縱橫沙場數十年的機智反應及歌唱功力，讓全家人在笑聲中共享團圓時光。

WE ARE 我們的除夕夜｜青春男團女團勁歌熱舞

邁入第四年的《WE ARE》，持續打破年齡與風格界線，將舞台交給最具活力的年輕世代。今年邀請年輕團體 AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA 接力登場，以高能舞曲點燃現場氣氛，從復古節奏跳到現代流行，重現屬於每個世代的青春記憶。一路將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」。

WE ARE 我們的除夕夜邀請多組偶像團體登台。（圖／中華文化總會臉書）

